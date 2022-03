Totino Melillo con 33db good noise: fuori “Vierno”

Totino Melillo con “Vierno” lancia ufficialmente la “33db – good noise”, etichetta discografica indipendente nata a Salerno

Vierno è il singolo che lancia ufficialmente la “33db – good noise”, etichetta discografica indipendente nata a Salerno da UanmNess, Luigi Cartolano e Paolo Rosario D’Alvano. Primo membro del roster ad essere presentato è Totino Melillo, che si prepara a pubblicare con l’etichetta il suo terzo disco ufficiale dopo un periodo di riflessione e una nuova fase artistica più vicina alla musica urban.

Vierno, forma dialettale di Inverno, è un brano contemporaneo con sfumature prevalentemente Trap ed R&B. Il videoclip, seguendo un concept di toni scuri e freddi ricco di simbolismi, accompagna la tematica del pezzo che ha come messaggio principale quello di spronare nel trovare la forza di affrontare con coraggio tutte le fasi di rottura o di dolore della nostra vita – intese non solo in ambito sentimentale.

L’artista racconta: “ L’inverno diventa una stagione psichica e Vierno rappresenta in questo modo un inverno interiore in cui guardare dentro se stessi in silenzio per raccogliere le consapevolezze maturate. L’inverno simboleggia il viaggio per rimettersi in connessione profonda con se stessi, per migliorare la propria vita e ridefinire la propria rotta armati di buoni propositi.”

Totino Melillo è un artista che da oltre 10 anni porta avanti il suo progetto solista che lo ha visto esibirsi su innumerevoli palchi del territorio campano e incidere due album: “Ce penza o’ core” e il più recente nel 2018, “Cagna stu disco” Fin da piccolo nutre una profonda passione per il canto, che lo porta ad approfondire le sue competenze studiando a Napoli per tre anni e successivamente a concretizzare primi sogni e ambizioni di gioventù.

Totino unisce alle splendide doti canore, semplicità e tenacia tipiche di un ragazzo vivace di provincia, gli piace esplorare al di fuori della sua zona di comfort e non rimanere fermo negli standard di genere musicale. Motivazioni queste, che lo spingono ad iscriversi al conservatorio e a decidere di lavorare al suo nuovo album con persone e metodiche totalmente diverse dai lavori precedenti.

Totino non ama di certo stare fermo ad aspettare, gli piace muoversi, sperimentare, cercare sonorità e vibrazioni nuove. Totino al momento sta correndo, è l’unico modo che conosce per sentirsi libero, lasciateglielo fare, anche se forse non sa bene dove arriverà, ma conta poco, Totino deve correre, perchè fermo proprio non sa stare!

Vierno, disponibile in tutti gli store digitali, è un brano accattivante, motivante e un ottimo biglietto da visita per un Etichetta che si vuole fare promotrice di ricercatezza e libertà espressiva.