Online il nuovo singolo di Settembre28

“Come un giornale” è il nuovo singolo di Settembre28: il brano è in rotazione radiofonica e disponibile online sulle piattaforme streaming

Che sapore ha un ultimo abbraccio? COME UN GIORNALE racconta il senso di abbandono e smarrimento dopo la fine di una relazione; del tempo maledetto che si porta via l’amore, cambiando le persone fino a renderle estranee. In questo brano vi è tutta la rabbia, il risentimento, ma anche la tristezza e lo smarrimento che si avverte in un ultimo abbraccio.

COME UN GIORNALE, il nuovo singolo di Settembre28 con l’etichetta discografica TRB red di Andrea Tognassi – Music Publishing, è disponibile in tutti i migliori Digital Store & Piattaforme Streaming.

Carlo Baratella, in arte Settembre28 è un giovane cantautore classe 1998.

Settembre28 nasce dalla ricorrenza personale dell’artista nel mese e giorno di una forte delusione amorosa. Tutto nasce e muore in quella data, in cui si iniziano a trovare le parole per una lenta catarsi emotiva.

Studente di filosofia a Padova, si ritrova, infatti, in una triste sera da solo nel suo appartamento da studente in trasferta ed inizia a comporre musica sprigionando nel testo ed accordi tutti i suoi sentimenti più profondi.

Da questa nuova visione più introspettiva della musica, inizia il suo percorso artistico, che lo porta a studiare prima piano e poi canto e – dal successivo incontro con Alessandro Cacco – a comporre i suoi primi brani inediti.

Nel 2021 firma il suo primo contratto discografico con l’etichetta discografica italiana TRB rec di Andrea Tognassi – Music Publishing, con cui pubblica il singolo BIRRE IN CASA ed il suo nuovo emozionante singolo COME UN GIORNALE.