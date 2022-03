Miniere e cave: l’elenco degli esplosivi idonei

Dal MITE ecco l’Elenco degli Esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione idonei all’impiego nei lavori delle miniere e delle cave

L’uso degli esplosivi, nei lavori delle miniere e delle cave, è regolamentato dal D.P.R. 128/59. Le norme di polizia delle miniere e delle cave in esso contenute provvedono a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e ad assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi, disciplinando tutte le fasi di lavoro con materiali esplodenti, dall’immagazzinamento in prossimità dei cantieri, alla preparazione delle mine, alle operazioni da effettuarsi successivamente allo scoppio delle mine.

Il richiamato D.P.R. (all’art. 297) ha stabilito, in particolare, che “nelle miniere e nelle cave è vietato impiegare esplosivi da mina, accessori detonanti e mezzi di accensione non compresi tra quelli riconosciuti dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, e riconosciuti idonei per l’impiego minerario dal Ministero per l’industria ed il commercio” istituendo presso l’ex Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero della Transizione Ecologica) l’Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei per l’impiego nelle attività estrattive (art. 299).

Con il successivo D.M. 21 aprile 1979, dell’allora Ministero dell’Industria, sono state emanate le norme per il rilascio dell’idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all’impiego estrattivo.

Grazie al lavoro svolto dall’ing. Vincenzo Correggia, precedente dirigente della Divisione competente del MiTE, è stato poi emanato il D.M. 6 febbraio 2018(1) che, tenendo conto delle modifiche introdotte nella regolamentazione dalla Direttiva 2014/28/UE del 26 febbraio 2014, è intervenuto ad aggiornare e sostituire il precedente D.M. 21 aprile 1979, semplificandone la procedura in esso contenuta, in particolare, nella pubblicità dei riconoscimenti di rilascio dell’idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all’impiego estrattivo e nell’aggiornamento in tempo reale sul sito dell’ex DGSUNMIG dell’Elenco. Il D.M. 6 febbraio 2018 stabilisce quindi la procedura amministrativa per il rilascio dell’idoneità per l’iscrizione dei prodotti esplodenti nell’Elenco in parola.

Le società del settore interessate al riconoscimento di un prodotto in qualità di fabbricante, di importatore oppure di distributore, presentano alla Divisione competente del MiTE un’istanza che deve essere corredata da documentazione tecnica (relazione e scheda tecnica) e da documentazione amministrativa prodotta dalla società richiedente, dal fabbricante e dall’Ente che ne certifica la rispondenza ai requisiti di sicurezza (art. 4 del DM 06/02/2018).

Tutta l’istruttoria per il rilascio o il diniego di detta idoneità è competenza della ex Divisione VII, subentrata al soppresso Ufficio della Sicurezza Mineraria del MICA e successivamente del MAP.

Qualora l’esito dell’istruttoria condotta sulla documentazione pervenuta sia positivo, previo versamento di un canone annuo da parte della Società, il prodotto ottiene il riconoscimento di idoneità e l’Ufficio assegna al prodotto un codice alfanumerico definito MAP (acronimo rimasto invariato); con tale codice il prodotto è iscritto ed individuato univocamente nell’ Elenco, ed è anche con tale codice che deve essere etichettato il prodotto nel suo trasporto nel territorio nazionale. Nella stessa etichetta il codice MAP si trova assieme alla relativa classificazione da parte del Ministero dell’Interno che deve essere ottenuta con analoga istruttoria, prima della richiesta di inserimento a questa ex Divisione VII. Successivamente al Decreto Ministeriale viene pubblicato il relativo comunicato alla G.U.R.I. e al contempo ne viene data pubblicità sul sito dell’UNMIG con l’Elenco aggiornato.

È da evidenziare che tale Elenco, in cui oggi sono iscritte ben 19 società abilitate a operare nel settore a livello nazionale, è attualmente l’unico elenco ufficiale italiano disponibile e liberamente consultabile online (https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/informazioni/pubblicazioni/elencoesplosivi).

Al suo interno vi si trovano un totale di n. 320 prodotti, ed è in continuo aggiornamento.

Per ciascun prodotto esplodente è presente la relativa denominazione e sono indicate la data di riconoscimento, la denominazione del fabbricante, del distributore e/o della società che importa se si tratta di produzione estera, della sede di quest’ultima e della data di rilascio del riconoscimento.

Note:

(1) https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/informazioni/pubblicazioni/elencoesplosivi/234-normativa-di-settore/fonti-secondarie/371-decreto-ministeriale-6-febbraio-2018