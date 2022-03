Ictus: tenecteplasi aiuta i grandi vasi cerebrali occlusi

Tenecteplasi IV a basso dosaggio nelle 4,5-24 ore dopo l’insorgenza dei sintomi dell’ictus efficace nella riperfusione e nella ricanalizzazione di grandi vasi cerebrali occlusi

La somministrazione di tenecteplasi IV a basso dosaggio nelle 4,5-24 ore dopo l’insorgenza dei sintomi dell’ictus sembra essere sicura ed efficace nella riperfusione e nella ricanalizzazione di grandi vasi cerebrali occlusi, secondo i risultati di uno studio di fase 2a presentato all’International Stroke Conference, a New Orleans (hybrid meeting).

In particolare, tenecteplasi a basso dosaggio è risultata più efficace nel raggiungere l’esito primario della riperfusione maggiore senza emorragia intracranica sintomatica 24-48 ore dopo la trombolisi rispetto a tenecteplasi a dosi più elevate. La dose più bassa di tenecteplasi è stata scelta per lo studio di fase 2b.

Nello studio EXTEND-IA TNK, tenecteplasi è stata associata a riperfusione più frequente e risultati migliori rispetto ad alteplasi in pazienti con ictus ischemico acuto selezionati per la trombectomia.

«Il carico di ictus continua a crescere in tutto il mondo, e in particolare in Cina, dove l’ictus è la principale causa di morte» riferito Xin Cheng, professore associato di neurologia presso l’Ospedale Huashan dell’Università di Fudan e del Centro nazionale per i disturbi neurologici di Shanghai.

«Ci sono due principali limitazioni nella trombolisi con alteplasi: la finestra temporale limitata di 4,5 ore e un basso tasso di successo nella riapertura delle arterie e nel ripristino del flusso sanguigno quando un grande vaso cerebrale è bloccato» ha ricordato.

Pertanto, Cheng e colleghi hanno condotto il presente studio per valutare se tenecteplasi somministrata nelle 4,5-24 ore dall’insorgenza dei sintomi per i pazienti con ictus ischemico sarebbe stata efficace e sicura.

Endpoint, riperfusione senza emorragia intracranica sintomatica a 24-48 ore

I ricercatori hanno arruolato 86 pazienti con ictus ischemico ricoverati in 13 ospedali in Cina. Tutti i partecipanti sono stati sottoposti ad angiografia TC testa e collo tra 4,5 e 24 ore dall’insorgenza nota, con valutazione dell’occlusione dei grandi vasi anteriori o stenosi grave e presenza di mismatch (penombra ischemica) all’imaging di perfusione TC.

I ricercatori hanno assegnato in modo casuale i partecipanti a tenecteplasi a basso dosaggio (0,25 mg/kg; età media, 68 anni; 58% uomini) o tenecteplasi a dosi più elevate (0,32 mg/kg; età media, 67 anni; 72% uomini).

L’esito primario è stato il raggiungimento di una riperfusione maggiore senza emorragia intracranica sintomatica 24-48 ore dopo la trombolisi con tenecteplasi.

Vantaggi in termini di punteggio della scala di Rankin modificata

I ricercatori hanno scoperto che il 32,6% dei partecipanti assegnati a tenecteplasi a basso dosaggio e il 23,3% di quelli assegnati a una dose più elevata avevano raggiunto l’esito primario.

I tassi di punteggio della scala di Rankin modificata (MRS) da 0 a 1 a 90 giorni erano del 27,9% nel gruppo a basso dosaggio e del 48,8% nel gruppo a dosi più elevate, mentre i tassi di punteggio MRS da 0 a 2 a 90 giorni erano del 46,5% nel gruppo a basso dosaggio e del 60,5% nel gruppo a dosi più elevate, ha detto Cheng.

Il tasso di ricanalizzazione a 4-6 ore è stato del 43,9% in entrambi i gruppi. L’emorragia intracranica sintomatica si è verificata nell’11,6% del gruppo a basso dosaggio e nel 9,3% del gruppo a dose più alta, mentre i tassi di punteggio MRS di 5 o 6 a 90 giorni erano del 25,6% nel gruppo a basso dosaggio e del 16,3% nel gruppo a dosi più elevate, ha aggiunto Cheng.

«Questi risultati sono i primi a essere segnalati come trombolisi con tenecteplasi nella finestra temporale estesa» ha precisato. «Sembra fattibile estendere la finestra temporale della trombolisi endovenosa a 24 ore dopo l’ultima condizione positiva nota attraverso la selezione dell’imaging per perfusione. Tenecteplasi sembra sicura e più potente nella riperfusione del cervello ipoperfuso a rischio di infarto e nella ricanalizzazione dei grandi vasi cerebrali occlusi».

