Diana Billwiller online con “Interstellar”

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali “Interstellar”, il nuovo singolo della cantautrice Diana Billwiller

“Interstellar” è il nuovo, coinvolgente singolo della cantautrice indie Diana Billwiller.

La sua voce pura ci porta in un vero e proprio viaggio spaziale, che inizia dal semplice innamoramento per raggiungere le vette dell’Amore vero, il solo in grado di farci superare anche i momenti più bui e tragici.

Accompagnata dalle semplici note di una chitarra acustica, questa affascinante canzone vuole curare le ferite che, in maniera più o meno grave, stanno ancora bruciando dopo questi due anni difficili.

“Mai come ora è importante vedere chiaramente e valorizzare ciò che davvero conta”, dice Diana: “l’Amore, gli affetti, la famiglia, le proprie passioni. Sono un’àncora fondamentale, che ci evita di andare alla deriva e ci permette ogni giorno di rinnovarci, elevarci e ricordarci chi realmente siamo.”

“Interstellar” è un brano nato dal cuore e scritto di getto, partendo da un semplice arpeggio con la chitarra: da lì Diana ha sviluppato prima la melodia e quindi il testo.

Per questa canzone Diana Billwiller ha collaborato con Joachim Steiner, il quale ha creato un beat che propone un’aurea “spaziale”, ottenuta anche grazie all’utilizzo del theremin, che Joachim ha suonato e registrato live per l’arrangiamento di “Interstellar”.

Il titolo del brano rimanda ad uno dei film preferiti di Diana.

“Interstellar” di Diana Billwiller è disponibile su tutti i principali stores digitali e sarà accompagnato da un video animato, che potrete trovare su YouTube.

Sito web: www.dianabillwiller.com