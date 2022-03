“Un medico nel cuore” su Rai Premium: la trama del film

In prima serata su Rai Premium “Un medico nel cuore”: la trama del film diretto da Peter Stauch, con David Rott e Anne Schäfer

Lunedì 14 marzo in prima serata alle 21.20 appuntamento con l’amore su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) con “Un medico nel cuore”. Diretto da Peter Stauch, il film ha come protagonisti David Rott e Anne Schäfer. La pellicola racconta la storia di Fabian e Janne, due giovani con caratteri e idee di pensiero opposte. Medico, appassionato di sport estremi, amante del pericolo e dell’adrenalina lui; esperta di medicina cinese, molto attenta e paziente lei. I due si conoscono quando Fabian rimane incosciente a causa di un incidente sportivo durante una corsa motociclistica; è Janne a soccorrerlo per prima e a rianimarlo. Da quel momento in poi l’uomo rimane totalmente colpito dalla ragazza, che lo aiuta anche durante la convalescenza con i suoi metodi naturali.