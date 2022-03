The Trade Desk rafforza la propria presenza in Italia

Imprenditoria: The Trade Desk, principale piattaforma di data driven advertising, rafforza la propria presenza in Italia

The Trade Desk, la principale piattaforma di data driven advertising indipendente a livello mondiale, che ha appena presentato al mercato i risultati del 2021 che la vedono disegnare una sensibile crescita (+43% sull’anno precedente) e raggiungere 1.196 milioni di fatturato a livello globale, rafforza la sua presenza in Italia.

The Trade Desk attraverso la propria tecnologia basata su cloud, permette di pianificare, gestire e ottimizzare campagne pubblicitarie digitali su una varietà di formati pubblicitari – inclusi display, video, audio, native – su tutti i dispositivi: mobile, tablet, desktop, connected-TV e DOOH. L’integrazione in piattaforma delle principali realtà editoriali e di data supplier, globali e locali, permette di massimizzare la copertura, migliora la capacità decisionale e la rilevanza degli annunci. Con The Trade Desk sono circa 1 trilione le advertising opportunity al giorno, circa 12 milioni al secondo, a disposizione degli investitori pubblicitari.

“Rappresentiamo una tecnologia di buying e soluzioni d’avanguardia, aperte, indipendenti, trasparenti e customizzabili che permettono ai marketers di costruire e mantenere relazioni brand-safe con i consumatori, nei contesti dove trascorrono più tempo – spiega Mariano Di Benedetto, country manager di The Trade Desk in Italia – con una scelta ampissima di editori e mezzi in oltre cento paesi nel mondo”.

“The Trade Desk – sottolinea Di Benedetto – peraltro restituisce valore ai produttori di contenuti quali editori, broadcaster, tv, radio, sia nazionali che locali”.

Fondata nel novembre 2009 da Jeff Green e Dave Pickles, pionieri della tecnologia real time bidding The Trade Desk è quotata al NASDAQ dal 2016. Con sede a Ventura in California (USA), è presente con propri uffici in America, Europa e Asia Pacifico. In Italia l’azienda ha sede a Milano, dove al team guidato dal country manager Mariano Di Benedetto si sono aggiunti Franca Di Pippo (Senior Manager Inventory Partnership), Rocco de Filippis (Director of Business Development) e Tommaso Scudiero (Lead Associate Account Director),