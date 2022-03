Shawn Mendes debutta come doppiatore nei film

Shawn Mendes debutta al cinema come doppiatore. Il film che lo vedrà protagonista è “Lyle, Lyle, Crocodile”, adattamento Sony Pictures del libro per bambini

Shawn Mendes debutta al cinema. La pluripremiata star della musica, come riporta Deadline, presterà la sua voce al protagonista di Lyle, Lyle, Crocodile: l’adattamento cinematografico, targato Sony Pictures, dei popolari romanzi per bambini scritti da Bernard Waber usciti negli Anni 60. Nel film animato diretto da Will Speck e Josh Gordon e scritto da Will Davies ci saranno anche Javier Bardem (che ha da poco ottenuto una nomination agli Oscar 2022 come Miglior attore protagonista per Being the Ricardos), Constance Wu e Winslow Fegley.

La storia – accompagnata dalle musiche originali di Benj Pasek e Justin Paul (già autori di musical di successo come Dear Evan Hansen e vincitori dell’Oscar grazie al lavoro compiuto con La La Land) – segue il coccodrillo Lyle che vive a New York. Il rettile aiuta la famiglia Primm, occupandosi delle faccende quotidiane e di giocare con i bambini del vicinato. Lyle è felice. Ma un giorno un vicino, Mr. Grumps, irrompe nella sua serenità, come un fulmine a ciel sereno, affermando che il coccodrillo dovrebbe essere stare in uno zoo. Lui e la sua famiglia non amano i coccodrilli e respingono ogni gesto buono di Lyle. Ci vorrà tutto il suo fascino e il suo coraggio per rivelare l’eroe e l’amico dietro il grande sorriso da coccodrillo.