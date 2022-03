Scommesse Eurovision 2022, Achille Lauro sfida Mahmood e Blanco: quote da “Brividi” per i vincitori di Sanremo, San Marino insegue nel testa a testa

Derby italiano all’Eurovision Song Contest 2022: Achille Lauro ha vinto la gara “Una voce per San Marino” e rappresenterà il piccolo Stato alla kermesse europea in programma a maggio a Torino. Con la sua “Stripper”, il cantante romano sfiderà Mahmood e Blanco, vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo con “Brividi”: nel testa a testa offerto da Snai, l’Italia è avanti a 1,15, contro San Marino a 4,50.

Mahmood e Blanco non hanno rivali sulla lavagna vincente di Planetwin365, dove sono favoriti a 2,85, mentre Snai ritocca la quota a 2,75. Poche chance invece per Achille Lauro, offerto come rileva agipronews, a 19 da Planetwin365 e a 25 volte la posta su Snai. Sul podio dei bookie si piazzano anche l’Australia – tra 6,50 e 7 – e la Polonia, che oscilla tra 7,50 e 8. Si sale ancora per la Svezia (offerta tra 9 e 10) e l’Ucraina, che vale 13 su Planetwin365 e 20 su Snai (stessa quota anche per la Grecia). Impresa ancora più difficile per Emma Muscat, ex concorrente di Amici e scelta per rappresentare Malta: la vittoria si gioca 100 a 1.