Previsioni meteo 13 marzo 2022: piogge sulle Isole maggiori

Le previsioni meteo di oggi, domenica 13 marzo 2022: maltempo su Sardegna e Sicilia con piogge diffuse, clima asciutto sul resto della Penisola

Condizioni meteo all’insegna del maltempo su parte dell’Italia a causa del parziale cedimento dell’alta pressione. Nella giornata di oggi avremo infatti cieli coperti con piogge e temporali su Sardegna e Sicilia. Possibili nevicate anche sulle Alpi di confine occidentali, mentre sul resto delle regioni italiane il clima risulterà asciutto.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo instabilità residua sulle Isole maggiori, poi fino alla metà della prossima settimana il tempo risulterà stabile. Una svolta, con il ritorno delle piogge al Nord e poi anche al Centro, si intravede da giovedì prossimo, ma considerata la distanza temporale serviranno ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Intanto per oggi, domenica 13 marzo 2022, al Nord Italia al mattino tempo asciutto con nubi compatte sulle regioni del nord-ovest; isolate nevicate sulle Alpi Piemontesi e cieli sereni al Nord-Est. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo; ancora precipitazioni sulle Alpi Piemontesi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni al Nord-Est e nubi sparse altrove. Neve fino a quota di bassa montagna. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente molto mossi.

Al Centro al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio maggiori aperture, con nuvolosità persistente sulle coste Tirreniche. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

In Toscana molte nubi irregolari nel corso della giornata sul settore costiero e sull’entroterra, ma senza fenomeni associati; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà stabile su tutta la regione.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile su piogge sparse sulle Isole Maggiori, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. Al pomeriggio piogge insistenti sulla Sardegna, nuvolosità irregolare sulla Sicilia e sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulla Sardegna, tempo asciutto sui restanti settori con assenza prevalente di nuvolosità. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari molto mossi o agitati.

In Calabria sole prevalente nelle ore diurne sui settori centro settentrionali della regione, nubi sparse altrove; in serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con cieli prevalentemente sereni.

Temperature minime stazionarie o in calo e massime stabili o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.