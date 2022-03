“Nabbovaldo” finalista al Premio nazionale per le competenze digitali

“Nabbovaldo e il ricatto dal Cyberspazio”, il videogioco della Ludoteca del Registro .it, al rush finale per la corsa al Premio Nazionale per le Competenze Digitali

“Nabbovaldo e il ricatto dal Cyberspazio”, il videogioco della Ludoteca del Registro .it, al rush finale per la corsa al Premio Nazionale per le Competenze Digitali, un’iniziativa di Repubblica Digitale, promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzata con il supporto di Formez PA. Obiettivo del riconoscimento: premiare i migliori progetti italiani per lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini.

“Nabbovaldo e il ricatto dal cyberspazio” è un serious game per i giovanissimi tra gli 11 e 14 anni, per avvicinarli ai temi della sicurezza informatica: il protagonista Nabbovaldo è un giovane abitante di Internetopoli, la città di Internet, appassionato del mondo online, ma ingenuo e poco consapevole dei possibili rischi. Scopo del gioco, concepito come un’avventura divisa in capitoli, è migliorare conoscenze, atteggiamenti e comportamenti di utilizzo di Internet, in modo da favorire l’adozione di buone pratiche legate alla cybersecurity. Il gioco, in versione desktop e mobile, è disponibile sugli store Android e iOS.

All’iniziativa – dove possono partecipare pubbliche amministrazioni, terzo settore e imprese – verranno premiate azioni innovative che proporranno un approccio al digitale semplice e che si distingueranno per l’originalità, l’efficacia e la possibilità di essere replicate in altri contesti.

Quattro le categorie in concorso: Digitale per tutti, Digitale inclusivo, Digitale contro il divario di genere, Digitale nell’educazione per le scuole.I vincitori del Premio e delle menzioni speciali saranno annunciati dalla giuria nel corso di un evento finale di premiazione che si terrà a fine marzo.

Il Registro .it è l’anagrafe dei nomi italiani Internet a targa .it, gestita dall’Istituto di infoirmatica e telematica del Cnr (Cnr-Iit) di Pisa