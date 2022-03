MET Jeans apre un nuovo Show-room Direzionale

MET Jeans apre il nuovo Show-room Direzionale a Milano in Via Tortona, 9: al suo interno racchiude le ultime collezioni donna

Il gruppo Intellectual World Class, a capo del brand MET Jeans, per implementare e supportare l’esigenza della distribuzione Italia ed Europa, ma soprattutto per consolidare il successo del marchio, punta a rafforzarsi attraverso l’apertura del nuovo Show-room Direzionale a Milano in via Tortona al n. 9.

Supportato da Casile & Casile Fashion Group, il nuovo showroom di rappresentanza di oltre 200 mq ha aperto in questi giorni e lo staff sarà disponibile per appuntamento fino al 10 aprile. Al suo interno racchiude le ultime collezioni donna, non solo capi in jeans ma una proposta total look.

“MET Jeans è già presente in Italia con 320 punti vendita ed in Europa con più di 80, principalmente in Spagna, Portogallo, Belgio e Olanda. Questo nuovo traguardo è pensato su Milano per una strategia di posizionamento nel mercato ed una semplificazione della presentazione del marchio, un altro passo avanti dopo la recente apertura dell’e-commerce.” Jimmy Chen CEO dell’azienda.

www.metjeans.com