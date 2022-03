Rally: Riccardo Rigo pronto per le sfide del 2022

Il Campionato Italiano Rally Terra e la serie maggiore dedicata alle innovative vetture di N5 Italia saranno i bersagli nel mirino di Riccardo Rigo

Si avvicina l’inizio delle maggiori serie nazionali ed anche per Riccardo Rigo giunge il momento di sciogliere le riserve sul programma 2022.

Reduce da una passata stagione che lo ha visto tra i maggiori protagonisti, sulle innovative vetture di classe N5, il pilota di Borgo Valsugana ha deciso di pareggiare il conto con la sorte.

Al termine di uno sfortunato Liburna il portacolori di Scuderia Malatesta aveva archiviato il 2021 con il quarto posto nel Campionato Italiano Rally Terra e con il terzo nel Trofeo Tricolore N5.

Sempre al volante della Citroen DS3 N5 già vista lo scorso anno, evoluta da un profondo lavoro invernale svolto da Power Brothers, Rigo si prepara ad affrontare un programma che lo vedrà nuovamente impegnato su due campi, sia nel tricolore terra che nel rinnovato Trofeo N5 Italia.

L’apertura del CIRT sarà affidata al Rally della Val d’Orcia, dal 17 al 20 Marzo, per poi proseguire con il Rally dell’Adriatico (dal 12 al 15 Maggio) e con il San Marino Rally (dal 7 al 10 Luglio), arrivando al giro di boa che aprirà la fase finale con il Rally dei Nuraghi e Vermentino (dal 15 al 18 Settembre) e concludendo con il Rally Città di Arezzo, Crete Senesi e Valtiberina (dal 13 al 16 Ottobre) e con il Rally Liburna Terra (dal 10 al 13 Novembre) a chiudere l’annata.

Adriatico, San Marino, Nuraghi e Vermentino saranno tre tappe valide anche per la serie di N5 Italia, ideata dal vulcanico Alfredo De Dominicis, alle quali si aggiungeranno il Rally di Sanremo (dal 9 al 10 Aprile), il Rally di Roma Capitale (dal 23 al 24 Luglio) ed il Trofeo ACI Como (dal 22 al 23 Ottobre), palcoscenici che hanno fatto la storia del rallysmo tricolore e non solo.

“Quest’anno, in linea di massima, affronteremo lo stesso cammino del 2021” – racconta Rigo – “ma, visto la sfortuna che ci ha bersagliato sul più bello nelle ultime due stagioni, direi che non ci diamo particolari obiettivi se non quello di dare il massimo, ad ogni trasferta. Per scaramanzia non vogliamo porci delle aspettative. Il nostro principale obiettivo sarà il titolo nel produzione del CIRT ma punteremo anche ad essere protagonisti nel Trofeo N5 Italia. Sfrutteremo la concomitanza delle tre gare su terra e, strada facendo, vedremo l’evolversi della situazione di classifica. Con i fratelli Colonna, alias Power Brothers, abbiamo rivisto un po’ tutta la nostra Citroen DS3 N5, puntando soprattutto a renderla quanto più affidabile possibile.”

Uno sviluppo, quello sulla vettura di Rigo, che non si fermerà nel corso del 2022.

“Durante l’anno” – sottolinea Rigo – “monteremo una turbina nuova ed anche uno scarico. Questi due componenti dovrebbero rendere la nostra DS3 N5 ancora più competitiva.”

Unico tassello ancora da definire del tutto sarà il sedile di destra con Daiana Darderi che affiancherà Rigo, quale prima opzione, nella maggior parte degli eventi in programma.

“Siamo pronti e carichi” – conclude Rigo – “perchè, questa volta, vogliamo chiudere il cerchio.”