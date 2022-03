L’Elfo online su YouTube con il video di “Origami”

L’Elfo torna su YouTube con “Origami”, il sesto video-episodio estratto da “MILORD”, il nuovo Ep dell’artista catanese

È disponibile in digitale e su YouTube ORIGAMI , il sesto e penultimo estratto dal nuovo Ep MILORD (Magnitudo/powered by Time Records), la serie musicale in video-episodi di prossima uscita che l’artista sta presentando a cadenza bisettimanale.

Con Origami, prodotto ancora una volta a quattro mani da Angio & ERRE, il cerchio si stringe in un minuto e mezzo di confessioni a cuore aperto che l’artista affida al microfono, nelle ultime mosse di una partita a scacchi con se stesso e con l’amore. Qui il videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=RA0wtM6P9Co Le sonorità urban tornano in primo piano in un brano intimo in cui L’Elfo si guarda indietro, richiamando i ricordi di quando era bambino. Il confronto con il presente è inevitabile: ora l’artista, con il cuore spezzato, tira le somme su tutto ciò che gli è accaduto ripensando alla sua formazione, alle difficoltà della famiglia e a come queste abbiano influito sulle sue esperienze relazionali. Richiamando il tema principale di MILORD, ovvero un racconto che esplora le tante sfaccettature dei rapporti vissuti in prima persona dall’artista siciliano, L’Elfo aggiunge un ulteriore tassello al nuovo percorso con il quale ha voluto stupire il proprio pubblico, mostrando senza filtro un lato finora inesplorato della sua personalità.