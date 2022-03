Guerra in Ucraina: ucciso il giornalista americano Brent Renaud

Guerra in Ucraina: il giornalista americano Brent Renaud ucciso mentre filmava profughi in fuga. Ferita anche un’altra persona che si trovava con lui

Un giornalista americano, Brent Renaud, è stato ucciso oggi a Irpin in Ucraina. Il 51enne è rimasto vittima di colpi di arma da fuoco. Ferito un altro che si trovava con lui. Sarebbero in corso tentativi per riportare i due fuori dalla zona dei combattimenti.

NYT: “ADDOLORATI PER MORTE RENAUD, MA NON LAVORAVA LÌ PER NOI”

“Siamo profondamente rattristati per la morte di Brent Renaud. Brent era un talentuoso videomaker che ha collaborato con il New York Times negli anni. L’ultima collaborazione risale al 2015, non si trovava in Ucraina per il Nyt. La notizia che si trovava lì per noi è dovuta al fatto che indossava il badge del times che utilizzò molti anni fa”. Questa è la nota del Nyt a seguito della morte del giornalista ucciso oggi a Irpin, secondo quanto si apprende inoltre, Renaud è stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco al collo mentre filmava i profughi in fuga. Ferite altre due persone che sono state portate in ospedale. A dare la notizia, spiega la Dire (www.dire.it), il capo della Polizia di Kiev, Andrei Nebitov.