Un nuovo progetto al museo Civico di Castelbuono

Al Museo Civico di Castelbuono la Residenza artistica del duo Domenico Mangano e Marieke van Rooy, vincitori del bando PAC-Piano per l’Arte Contemporanea 2020

Il Museo Civico di Castelbuono (Palermo) ha avviato il progetto ‘Il Taglio, l’Innesto, il Castello’, della coppia di artisti Domenico Mangano e Marieke van Rooy, vincitori del bando PAC-Piano per l’Arte Contemporanea 2020 (Linea committenza) promosso dalla Direzione generale creatività contemporanea del ministero della Cultura. I risultati del progetto saranno presentati al pubblico in una mostra, a cura di Valentina Bruschi, che aprirà sabato 7 maggio, alle 18.

“Il progetto riconferma l’approccio e le modalità di promozione culturale adottate dal Museo Civico di Castelbuono, per la valorizzazione del patrimonio locale, in collaborazione con il museo naturalistico ‘Francesco Minà Palumbo’”, spiega una nota. I due artisti, impegnati in una residenza a Castelbuono nel periodo primaverile, lavoreranno a stretto contatto con esperti, artigiani e maestranze locali e la comunità tutta.

Il progetto prevede la realizzazione di un gruppo di sculture in ceramica, ottenute con un processo sperimentale e inedito di colorazione e smaltatura, oltre all’uso di materie prime locali come la manna, materiali di scarto organici ed ecologici. Per la cottura verrà ricostruita all’aperto una fornace che utilizzerà come combustibile, legno, foglie, paglia, segatura, carta, semi, bucce, pigne e altri materiali naturali, allo scopo di “trasferire l’essenza e l’anima del territorio delle Madonie e di Castelbuono sulla superficie delle sculture di ceramica”, come hanno dichiarato Mangano e Van Rooy.

Credits foto: Matthias Süßen, Wikipedia