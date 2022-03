Torna online AD Maiora, il format che racconta il coraggio

Al via la seconda stagione di AD Maiora, il format di AD Communications. Fino ad aprile 2022, 10 puntate per riflettere insieme sui temi di inclusione, integrazione e resilienza

Si apre “un nuovo capitolo” per AD Maiora – Pillole di Resilienza, il format che racconta sul web storie di vita, di associazionismo e di impresa, dove il coraggio e la solidarietà possono offrire riparo nelle intemperie, aiutarci a superare i momenti difficilo.

La rubrica di videostorytelling nasce nel 2020 da un’idea della giornalista Deborah Annolino, ideatrice di AD Communications e prosegue quest’anno per raccontare e testimoniare la resilienza intesa come capacità di affrontare le sfide con coraggio, anche quando la vita ci mette di fronte a grossi ostacoli.

“AD Maiora – spiega l’ideatrice – nasce in questi anni di pandemia che ha inciso nel nostro vivere quotidiano. Il mondo è cambiato e non necessariamente in peggio, ma occorre prendere consapevolezza. Dobbiamo costruire nuovi modelli di comunicazione e di relazione, aprirci agli altri e ad una visione costruttiva del mondo. Anche quando tutto sembra perso, è possibile trovare una soluzione. Questo è l’insegnamento che ci lasciano i progetti raccolti e valorizzati in questa seconda stagione del format” – conclude Deborah Annolino.

GUARDA LA PRIMA PUNTATA GOMITO A GOMITO: AGO E FILO PER RINASCERE DENTRO

Ottimismo, coraggio e fiducia sono i pilastri che sorreggono le puntate di AD Maiora, condotte da Deborah Annolino e Stefano Foglia, in onda tutti i mercoledì. Un progetto che durerà fino alla metà di aprile con storie e protagonisti sempre diversi.

Gli argomenti di questa 2^ stagione spaziano dall’educazione sociale alla sostenibilità, dalla cultura all’inclusione, dalla solidarietà all’arte; il Teatro delle Ombre come progetto di denuncia sociale e la Formazione cinematografica per far crescere giovani talenti, registi di domani.

Tra le realtà no profit raccontate segnaliamo: Gomito a Gomito, laboratorio sartoriale e laboratorio di inclusione per le detenute del Carcere della Dozza di Bologna; Associazione Futuro che promuove il reinserimento di persone disoccupate over 40; Associazione delle Idee, progetto di educazione e integrazione delle persone con disabilità.

Tutti i video saranno pubblicati nella playlist youtube AD MAIORA e sugli altri social di AD Communications (Facebook, Instagram e Linkedin).

Media Partner della 2^ stagione sono: Mezzopieno, la rete italiana della positività; MIGA Web Tv; News48, il magazine online di giornalismo costruttivo del Constructive Network; Strada degli Scrittori, network che unisce l’offerta turistica della Sicilia ai grandi nomi della letteratura.