“Pioggia d’agosto” è il nuovo brano di Valeria Longo

Una storia evocativa in bilico tra sacro e profano che si snoda tra i vicoli di un paesino del sud. Online singolo e video del nuovo brano di Valeria Longo

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali “Pioggia d’Agosto”, il primo tassello di un progetto interamente dedicato al Mediterraneo realizzato da Valeria Longo, cantautrice napoletana di origine e casertana di adozione.

Su un suono acustico ed essenziale di chitarra (Emilio di Donato), clarinetto (Emilio Merola) e violoncello (Artan Tauzi), la cantautrice racconta come una moderna cantastorie una vicenda senza lieto fine in bilico tra sacro e profano.

“La mia musica è evocativa. Ogni mio brano nasce da una visione”. Spiega Valeria. “Il testo di Pioggia d’Agosto mi è stato suggerito da una bellissima composizione per chitarra del musicista casertano Emilio di Donato che mi ha catapultata tra le strade di un paese del sud Italia, ad agosto, durante una festa patronale. Tra giostre, marionette e zucchero filato ho immaginato un uomo alle prese con una decisione molto importante che condizionerà tutta la sua vita. Nell’ultima strofa lo ritroveremo anziano, bruciato dal rimorso, consapevole di aver preso una decisione sbagliata quel giorno di agosto. Non voglio spoilerare tutto, sul finale ci sarà un colpo di scena e l’intera storia diventerà chiara.

La pioggia è un elemento simbolico chiave. Sancisce il cambiamento, porta via pezzi di vita ed occasioni mancate, trasforma le presenze in assenze”

Il videoclip del brano è stato girato in una ventosa serata di novembre. “Due ballerini di tango, Paola Mariana Cabrera e Rogelio Bravo, accompagnano il mio racconto sullo sfondo di una Capua deserta e nostalgica. Non ci incrociamo mai, neanche con lo sguardo, loro sono come delle entità venute dal passato per ballare la passione ed il tormento di un amore mai vissuto”. Spiega la cantautrice.

“Quel giorno faceva così freddo che per un attimo è possibile vedere una lacrima che brilla sul mio viso. In alcune scene sembro commossa ma era il vento”.

BIOGRAFIA

Valeria Longo (Napoli, 27/11/1986) è una cantante dall’universo sonoro ibrido.

Inizia a scrivere i suoi primi inediti con gruppi della scena rock underground locale nei primi anni 2000. Collabora successivamente con formazioni di vario genere esibendosi in locali, eventi, teatri e più di 250 concerti in giro per le piazze del centro-sud Italia dal 2016 al 2019

Nel 2015 condivide il palco del Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere con Vittorio De Scalzi dei New Trolls e la grande orchestra ritmo sinfonica di Udmurtia

Nel 2017 vince il primo premio assoluto al IX concorso internazionale di esecuzione musicale “Città di Airola” -sezione jazz- con un tributo a Charlie Parker

Il suo primo disco di inediti, Mediterraneo Blues, è un concept album collegato alla sua tesi in Studi Interculturali scritta sotto la direzione del prof. Iain Chambers dell’ Università degli Studi di Napoli l’Orientale.

LINK

VIDEOCLIP PIOGGIA D’AGOSTO https://youtu.be/vSxdNU5hBMk