“Parigi a tutti i costi” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “Parigi a tutti i costi”: la trama della divertente commedia francese, diretta e interpretata da Reem Kherici

Sabato 12 marzo arriva in prima serata alle 21.10 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), “Parigi a tutti i costi” una divertente commedia francese, diretta e interpretata da Reem Kherici, che racconta la storia di Maya, una ragazza di origine marocchina che vive a Parigi da vent’anni ed è prossima a ottenere il posto di prima stilista per la casa di moda in cui lavora.

Un semplice controllo della polizia dopo una serata in discoteca con le amiche rivela però che il suo permesso di soggiorno è scaduto e nel giro di 24 ore Maya è costretta a rientrare in Marocco, ritrovando un paese e una famiglia che voleva dimenticare per sempre. Di fronte allo choc di una cultura diversa e a cui non è più abituata, Maya farà di tutto per ritornare nella sua Parigi. Completano il cast Philippe Lacheau, Shirley Bousquet, Salim Kechiouche, Cécile Cassel e Tarek Boudali.