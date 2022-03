Guerra in Ucraina: Zelensky lancia un nuovo appello all’UE

Guerra in Ucraina, Zelensky da Kiev lancia un nuovo appello all’Unione europea: “Questa guerra è contro l’Europa, contro i valori che ci uniscono”

“Questa guerra non è stata iniziata da noi”, si tratta di “un’ invasione cinica e crudele della Russia”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo con un video alla manifestazione a favore della pace e in solidarietà dell’Ucraina in corso a Firenze.

“Questa non è una guerra contro l’Ucraina ma contro l’Europa, contro i valori che ci uniscono. Sono certo che cercherete di fermare la guerra come stanno facendo gli ucraini”, ha proseguito Zelensky come riferisce la Dire (www.dire.it).

“La Russia sta distruggendo intere città. Mariupol è completamente assediata e bombardata 24 ore su 24. Lanciano i razzi e distruggono ospedali pediatrici. Questo è odio“. “Sono 79” i bambini uccisi dall’inizio dell’aggressione russa, ricorda Zelensky. “Non dimenticare questo numero: 79”, ribadisce il premier ucraino.

ZELENSKY CHIEDE NO FLY ZONE AD EUROPA: PROTEGGETE NOSTRI CIELI

“Dite ai vostri politici di chiudere il cielo sopra l’Ucraina e di proteggerci dagli attacchi dei russi”, ha poi chiesto il presidente ucraino. “Servono sanzioni contro la Russia affinché ogni soldato russo capisca il prezzo di ogni sparo contro i civili e affinché il mondo degli affari capisca che lo Stato russo distrugge la vita. Bisogna fare di tutto affinché escano dalla Russia”.

Foto: Twitter