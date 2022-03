Il Master Show Terra dei Piloti torna a giugno

A Giugno nelle Marche, terra di grandi piloti e di grandi gare, torna il Master Show, kermesse che due anni vinne annullata per la pandemia

Due anni fa era tutto pronto ma la pandemia fece gettare la spugna, mancavano i presupposti per la sicurezza a causa della pandemia che allora faceva chiudere l’Italia.

Dopo la pausa voluta della scorsa stagione ecco che dopo due anni il 2° Master Show “Terra dei piloti-Memorial Andrea Marinelli”, organizzato dal Team RCM con PRS Group, torna alla ribalta.

Lo farà in estate, per il 10, 11 e 12 giugno a Talacchio-Città di Vallefoglia, in provincia di Pesaro/Urbino.

Siamo dunque nelle Marche, terra di grande tradizione motoristica e di grandi piloti, sia di auto che di moto, e proprio per proseguire la grande tradizione ecco che torna, in modo deciso la kermesse che unisce agonismo e spettacolo, chiamando a raccolta i rallisti italiani, per sfidarsi in un circuito di poco più di un chilometro interamente su asfalto, certamente disegnato per esaltare chi corre e chi sarà ad assistere.

Sono annunciate grandi novità circa la partecipazione delle vetture, “notizie” che per adesso, con il classico “cantiere” aperto non vengono rivelate ma, assicurano gli organizzatori saranno di grande effetto ed impatto.

Il format dell’evento ricalcherà in ampia parte quello visto nella prima edizione del 2019 e con esso, oltre a mostrare lo spettacolo sportivo con vetture top car, si vuole ribadire il valore di fondo dell’iniziativa, quello cioè perseguire i valori dell’amicizia, della solidarietà e di sostenere progetti in ambito sociale, scolastico e di aiuto alla popolazione.

L’organizzazione, infatti, essendo una Associazione senza scopo di lucro, “forte” dei ben 150 volontari ad essa affiliati, devolverà tutti i proventi della manifestazione a scopo benefico.

Uno stimolo in più per chi corre, per partecipare, sapendo di poter aiutare il prossimo.

PH SANDRO NACCARI