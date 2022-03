Generoso di Biase presenta il suo nuovo libro a Milano

La presentazione del nuovo libro di Generoso di Biase si terrà a Milano venerdì 18 marzo 2022, dalle 17, presso lo store COCO-MAT, via San Prospero, 4

Allo showroom di interior design COCO-MAT di via San Prospero, 4 nella Capitale meneghina, Generoso di Biase presenta il suo ultimo libro “Nella mente di un superficiale” – 231 pag. Graus Edizioni. Il romanzo, già un successo editoriale nella regione dell’avvocato partenopeo e che ha conquistato Roma il 5 febbraio, ora arriva a Milano sempre con SBS Comunicazione, agenzia di servizi editoriali.

“Nella mente di un superficiale” è un romanzo ambientato ai giorni nostri in una città di provincia. Il protagonista è l’Avvocato de Chirico, uomo ultracinquantenne, separato dalla moglie con una figlia sedicenne affidata alla madre. Dopo la separazione vive solo in un appartamento preso in affitto. La sua vita è apparentemente priva di regole. In una solitudine volutamente scelta. Destinataria del racconto è sua figlia Beatrice, con cui non riesce ad avere una normale relazione padre – figlia influenzata dal giudizio della madre, che pur di ferire il suo ex marito, preferisce allontanare la figlia da lui.

Spavaldo e timido, volgare e poetico. Duro e tenero. Un romanzo che racchiude in sé le sfaccettature di una vita che potrebbe essere di tutti noi.

L’autore è particolarmente capace a giocare con le parole e i tempi di scrittura. Mai scontato o noioso, ironico e particolarmente intelligente.

Nello stile di SBS Comunicazione, l’evento del 18 marzo, sarà da un vero e proprio dibattito, animato da alcune figure professionali. A moderare l’incontro Sheyla Bobba, direttore del gruppo SenzaBarcode.it e promotore letterario. Al termine sarà offerto un leggero aperitivo.

Venerdì 18 marzo 2022, ore 17. Ingresso gratuito, è consigliata la prenotazione a [email protected] o whatsapp al 3456048479. GreenPass obbligatorio da esibire all’ingresso. Mascherina per tutta la durata dell’evento.

Generoso di Biase, è un Avvocato, padre di Federica, Mario e Andrea. Nato e vissuto ad Aversa, dopo la maturità classica, consegue la laurea in Giurisprudenza, presso la Federico II di Napoli. Esercita la professione di Avvocato, già Consigliere dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Napoli Nord. Autore di due romanzi “Farfalle Impazzite” Ed Montag – “La finestra verde” ESI Edizioni Scientifiche Italiane. Ha pubblicato il 16 luglio 2020 una raccolta di poesie “A me che sono un nano” edita dalla Graus Edizioni. Premio “Approdi d’Autore” – Premio Letterario Nazionale Letizia Isaia.

È conduttore televisivo alla trasmissione “Pagina Bianca” in onda su “ABC Digital canale 111 del digitale terrestre”.