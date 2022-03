“211 – Rapina in corso” su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 il film “211 – Rapina in corso”: Nicolas Cage è Mike Chandler nella pellicola diretta da York Alec Shackleton

Un thriller poliziesco ispirato alla rapina alla banca di North Hollywood, avvenuta nel 1997: è “211 – Rapina in corso”, diretto da York Alec Shackleton, in onda venerdì 11 marzo alle 21.20 su Rai 4 (canale 21). Nicolas Cage è nei panni del poliziotto Mike Chandler che, un giorno, mentre è di pattuglia con il suo partner e un bimbo di 15 anni, al quale il tribunale ha imposto di passare una giornata con la polizia per punizione, si ritroverà coinvolto in una rapina attuata da tre delinquenti scaltri e armati fino ai denti. Nel cast anche Sophie Skelton, Dwayne Cameron, Weston Cage, Michael Rainey Jr. e Cory Hardrict.