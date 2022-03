The Big Easy: si gioca a ritmo di jazz

Negli ultimi anni i casinò online stanno riscuotendo un successo sempre maggiore, dando la possibilità ai giocatori di divertirsi in ogni momento e in qualsiasi luogo grazie alla facile accessibilità e all’ampia offerta di giochi in continuo aggiornamento. Tra i giochi del casinò certamente più apprezzati e richiesti il posto d’onore spetta alle slot machine, la cui fama è aumentata a dismisura tanto da farle preferire ai giochi più tradizionali come la roulette o il poker. Grazie ai suoni inebrianti, i colori vivaci e le ambientazioni realistiche, le slot machine online riproducono fedelmente l’esperienza di un casinò reale, offrendo un’esperienza entusiasmante e trasportando il giocatore in ambientazioni realistiche e in epoche lontane.

Una delle slot machine online più amate è Big Easy, un gioco che immerge il giocatore nell’atmosfera notturna della capitale mondiale del jazz: New Orleans, famosa per essere la patria del jazz, conosciuta anche come Big Easy per il suo stile di vita rilassato e piacevole.

Una slot in cui si gioca a ritmo di jazz: mentre si fanno girare i 5 rulli e ben 20 possibili linee di puntata, ci si può perdere tra bellissime voci e suoni di trombe, sassofoni e pianoforti. Con uno stile retrò, tra luci al neon e locali notturni, il rullo spazia tra bicchieri di whisky, jazzisti e spartiti musicali, aragoste, fiochi lampioni e tante altre tipiche icone della vita jazzy di New Orleans, che rappresentano i simboli base del gioco. Uno dei simboli più fortunati da vedere comparire sul rullo, essendo il simbolo Scatter, è la luna, una delle icone distintive della città, conosciuta anche come Crescent City perché vista dall’alto sembra una mezzaluna. Anche se non compaiono su una linea attiva, con tre o più lune in qualunque posizione, si può vincere il premio moltiplicato per la puntata totale.

Il simbolo jolly è il logo “Big Easy”, che è il Wild del gioco e sostituisce gli altri ad eccezione dello Scatter, permettendo quindi di ottenere la migliore combinazione vincente e consentendo di moltiplicare la giocata fino a 10 volte e fino a 25 giri gratis. Trovando 3 o più “Big Easy” si attiva la modalità bonus del gioco: ci si troverà a passeggiare tra i vicoli angusti di New Orleans per entrare nel jazz club preferito e scegliere quale strumento suonare, determinando così il numero di giri gratis e il moltiplicatore di scommessa.

Infine, altre icone da conoscere per poter giocare al meglio sono la cantante, che ha lo stesso valore del jolly ma che non può sostituire le altre icone, e il trombettiere, che invece dimezza il valore: trovandone 5 si può arrivare a un massimo di 10 € di vincita.

Ogni combinazione vincente estratta è associata a una vincita che si differenzia in base al numero di simboli uguali estratti, della loro tipologia e del valore della puntata per linea scommessa nella giocata in corso.

Per iniziare ad orientarsi tra le strade della magica cittadina è possibile fare partite online demo e in modalità gratuita e una volta presa confidenza con la vita notturna della slot, si può far girare la ruota, manualmente o con la modalità in automatico e, come gli abitanti di New Orleans, rilassarsi al motto di “take it easy”.