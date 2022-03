Laboratorio di scrittura al via nei luoghi del Premio Viareggio

Parte il Laboratorio di scrittura nei luoghi del Premio Viareggio. La scuola di scrittura dell’Officina del Premio torna con un nuovo corso e nuovi docenti

Parte il Laboratorio di scrittura nei luoghi del Premio Viareggio. La scuola di scrittura dell’Officina del Premio torna con un nuovo corso e nuovi docenti nei mesi di marzo e aprile. Le lezioni si terranno nella Sala Convegni dell’Hotel Palace, via Flavio Gioia, Viareggio.

Scrivere per fare chiarezza, per raccontare una storia che altrimenti andrà persa, per la felicità di scrivere, per mettere insieme fantasia e concretezza, per alleggerire il cuore. La scuola ha sede a Viareggio, che con la Versilia, dall’Ottocento fino ai giorni nostri, è stato un luogo di notevole presenza artistica. Da Shelley a D’Annunzio, da Malaparte a Montale, da Ungaretti a Pasolini, da Puccini a Mascagni, da E.M.Rilke a Thomas Mann. Scrittori, pittori, registi, sceneggiatori di successo hanno frequentato questi luoghi e vi hanno creato opere indimenticabili.

Durante gli incontri gli studenti verranno invitati a elaborare brevi testi su indicazione dei docenti. Gli esercizi verranno corretti e valutati dai docenti stessi o dagli editor della Scuola. Alla fine della sessione gli studenti potranno cimentarsi nella stesura di un racconto breve.

Gli elaborati più meritevoli saranno raccolti in un’antologia da pubblicare alla conclusione di due cicli didattici.

I costi e le iscrizioni

Tutto il corso, ossia i 4 weekend al completo, costa 350 euro.

È possibile anche scegliere di seguire soltanto uno o più weekend e in tal caso la quota è di 100 euro per ogni fine settimana.

Le lezioni si terranno in presenza, in accordo con le regole vigenti al momento per la prevenzione del contagio da covid-19. Attualmente, le riunioni al chiuso prevedono distanziamento, mascherina e green pass rafforzato.

Questo il calendario annunciato dal direttore della Scuola Giordano Bruno Guerri:

Weekend 1

Venerdì 18 marzo ore 17-19

Giordano Bruno Guerri (direttore della Scuola)

L’ABC: norme grafiche e redazionali

Sabato 19 marzo ore 17-19

Mattia Carratello (editor Sellerio)

Dal manoscritto nel cassetto al libro in libreria

Weekend 2

Venerdì 25 e sabato 26 marzo ore 17-19

Marco Vichi (scrittore)

Inseguire le storie

Weekend 3

Venerdì 1 e sabato 2 aprile ore 17-19

Riccardo Staglianò (scrittore)

Raccontare la realtà. Due lezioni sul giornalismo narrativo da Tom Wolfe a David Foster Wallace, da Emmanuel Carrère a Joan Didion

Weekend 4

Venerdì 8 aprile ore 17-19

Annalisa De Simone (scrittrice)

Fabula e intreccio ne L’amante di Marguerite Duras

Sabato 9 aprile ore 17-19

Annalisa Lottini (editor Giunti/Bompiani)

Le stanze della casa editrice: dove finiscono i manoscritti, dove nascono i libri

Domenica 10 aprile ore 10-12

Giordano Bruno Guerri (direttore della Scuola)

Incontro conclusivo

Le iscrizioni devono essere completate entro il 10 marzo 2022

Per informazioni e iscrizioni:

[email protected]

Telefono 328 0049699