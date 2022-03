“Il vegetale” su Rai 2: la trama del film di Rovazzi

In prima serata su Rai 2 “Il vegetale”, una commedia con Fabio Rovazzi. Nel cast anche Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta, Paola Caffiari

La storia di Fabio, un 24enne neolaureato in Scienze della Comunicazione che vive nella Milano “con vista sul futuro”: la racconta Gennaro Nunziante nella commedia “Il vegetale”, in onda giovedì 10 marzo alle 21.20 su Rai 2. Nel cast Fabio Rovazzi, Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta, Paola Caffiari.

Fabio è alla ricerca di un impiego che rispetti i suoi criteri etici, ma sa che il suo punto debole è la fiducia, tanto quella in se stesso quanto quella – per lo più mal riposta – negli altri. Il suo coinquilino pugliese Nicola, invece, ha ben presente la situazione della loro generazione e si accontenta di fare il fattorino per un ristorante giapponese. Un colloquio presso una grande azienda del Centro Direzionale accende le speranze di Fabio per poi umiliarle di nuovo: il suo incarico sarà distribuire volantini. Attività che perà Fabio esegue così diligentemente da essere selezionato dall’azienda per uno stage.