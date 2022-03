Meteo 3R: una nuova App per il tempo live in 3 regioni

La nuova App Meteo 3R fornisce in tempo reale dati meteorologici aggiornati, previsioni e allerte meteo per Valle d’Aosta, Liguria e Piemonte

Sole, neve, pioggia, vento. A fare il bello e il cattivo tempo, in Valle d’Aosta, Liguria e Piemonte, d’ora in poi ci penserà “Meteo 3R”, un’applicazione per smartphone, pc e tablet pronta a fornire in tempo reale, Comune per Comune, dati meteorologici aggiornati, previsioni e allerte meteo.

“Questa app è un unicum per diversi aspetti – spiega alla Dire (www.dire.it) il presidente della Regione Valle d’Aosta Erik Lavevaz – è la prima nata dalla collaborazione di tre Regioni, punta sul mettere in rete i dati delle stazioni meteo di un ampio territorio e avrà anche degli sviluppi futuri interessanti perché è una app ‘aperta’, che può essere implementata a livello di dati, con l’entrata nel sistema di altre Regioni oppure con l’aggiunta di nuove stazioni meteo”.

“Tre Regioni per tre ragioni” è infatti lo slogan che accompagna il nuovo strumento tecnologico, nato dalla condivisione dei dati delle circa 680 stazioni di rilevamento sparse sul territorio valdostano, piemontese e ligure. Osservare, prevedere e allertare sono invece le tre “ragioni” alla base dell’app, l’unica in Italia in grado di costruire un filo diretto, immediato e attendibile con il cittadino, soprattutto nelle situazioni di emergenza. “Il sistema dell’allertamento- precisa Lavevaz, che è anche assessore ad interm all’Ambiente- è uno dei problemi fondamentali della protezione civile a tutti i livelli, quindi il fatto di avere già uno strumento in mano speriamo ad un’ampia utenza, permette di avere un contatto e un passaggio diretto delle informazioni”.

Una volta scaricata sul proprio dispositivo, l’applicazione si suddivide in quattro sezioni principali. La sezione “previsioni“, che permette di visualizzare il meteo, su un orizzonte temporale di tre giorni, in ogni singolo Comune valdostano, piemontese o ligure. Le previsioni vengono aggiornate ogni sei ore e forniscono informazioni dettagliate sulla nuvolosità, sui venti, sulle temperature, sulla pressione e sulla quota dello zero termico. Nella sezione “allerta” è possibile consultare le eventuali criticità per frane, alluvioni, neve e valanghe, mentre cliccando su “misure” ci si imbatte in tutta una serie di dati grezzi- dalla temperatura, alla pioggia, all’umidità, ai venti- rilevati in ognuna delle 680 stazioni presenti sul territorio e prontamente aggiornati ogni 10 minuti. La sezione “radar“, infine, contiene una serie di informazioni relative alle precipitazioni.

“L’utilità fondamentale di un app meteo- afferma Hervé Stevenin, ingegnere del Centro Funzionale della Regione Valle d’Aosta che si è occupato del progetto- sta nell’organizzazione delle giornate outdoor, ma nello specifico Meteo 3R consente di sapere, in tempo reale, se in questo momento, a mezz’ora da casa, sta piovendo oppure no e così scegliere cosa fare”. Ma non solo. “L’altro enorme valore aggiunto- aggiunge- è la disponibilità del messaggio di allerta, grazie al quale il cittadino può sapere, spostandosi sul territorio delle tre Regioni, se ad esempio in Liguria è in atto per oggi o per domani un’allerta e quindi tenere i comportamenti consoni a questo tipo di informazione”.

Per la Valle d’Aosta, tutti i dati presentati nell’applicazione sono elaborati quotidianamente dai meteorologi del Centro funzionale della Regione, in collaborazione con la Fondazione Montagna Sicura di Courmayeur. Ed è proprio il “fattore umano”, che si nasconde dietro le quinte di “Meteo 3R”, a fare la differenza. “In genere l’applicazione meteorologica che gira su smartphone è del tutto automatica- sottolinea Umberto Pellegrini, meteorologo del Centro Funzionale-, cioè non c’è una previsione fatta da un umano ma sono semplicemente dati previsionali estratti da un modello. Invece noi abbiamo deciso di fare una scelta molto differente, ponendo alla base dell’applicazione il meteorologo, che di giorno in giorno decide qual è il miglior modello da utilizzare e poi esporta i dati sull’applicazione, guadagnandoci in attendibilità”. L’applicazione, disponibile per pc e desktop sul sito www.meteo3R.it e per smartphone e tablet Android e Apple sui canali Google Play e iTunes Apple, ha già superato i 100 mila download.

“I feedback al momento sono molto confortanti- afferma ancora Hervé Stevenin-, abbiamo ricevuto buone recensioni sia dagli utenti che da alcune associazioni di categoria che si sono dimostrati soddisfatti dopo i primi giorni di utilizzo dell’app”. E conclude: “Stiamo già studiando alcuni miglioramenti sia sul piano informatico che dal punto di vista delle informazioni disponibili, andando, per esempio, ad aumentare i giorni di tendenza della previsione meteorologica”.