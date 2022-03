“Maniche” è il singolo d’esordio del cantautore DAG

Si intitola “Maniche” il primo singolo del giovane cantautore romano DAG. il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali

“Maniche” è il singolo d’esordio di DAG, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Diego Geremicca è un artista emergente romano di 23 anni. “Maniche” racconta in chiave nostalgica una storia d’amore importante. Il sound racchiude elementi del mondo pop con sfumature cantautorali. È un brano universale e chiunque abbia amato davvero e sofferto per amore può rispecchiarsi nelle immagini descritte. Prodotto da Andrea La Scala e Federico Granaldi sotto la supervisione artistica del team Millenari Records.

“Una storia strana stona in una stanza vuota. Ve la racconto”: così DAG preannuncia l’uscita della canzone, con l’urgenza di esprimere quello che sente.

Nel brano, l’artista ricorda una relazione finita alternando nostalgia e consapevolezza dell’incompatibilità tra i due. Dopo la prima strofa, il brano prende il volo con una melodia dolce e rassicurante. Cullati da un testo sofisticato nella sua semplicità, gli ascoltatori possono rivivere l’attaccamento che rimane per la persona che hanno amato.

“Che ridendo mi tiravi per le maniche e

Io provavo a liberarmi ma era inutile e

Ogni volta lasciavo sempre correre e

Giuro che non pensavo che corressi via te

E che ti saresti portata via una parte di me”

La voce di Diego suona espressiva sulle note di un pianoforte scandito dalla ritmica. Il brano riesce a trasportare l’atmosfera intima della musica da camera in un contesto contemporaneo.

“Poi accenni un sorriso che accentua il divario che c’è tra noi due.”

“Maniche” di DAG è già stata scelta per la playlist “Generazione Z” di Spotify, seguita da oltre 363.000 persone.

BIOGRAFIA

Diego Geremicca, in arte DAG, è un artista emergente romano classe 1998. Considera la scrittura, in tutte le sue forme, parte fondamentale della sua esistenza.

Grazie ad essa ha trovato una via per esternare il dolore e trasformarlo in musica.

Vuole essere la voce di coloro che hanno sofferto per amore: per questo i suoi testi rielaborano i sentimenti della sua generazione in chiave intima e personale attraverso il cantautorato. Venerdì 21 gennaio 2022 esce il suo primo brano, “Maniche”, prodotto e distribuito dalla neonata etichetta romana Millenari Records.