Il rapper milanese 054 torna con due nuovi singoli

Si intitolano Aimin’ For The Stars e Fairplay i due nuovi singoli del rapper milanese 054: i brani sono disponibili online

054 non accenna ad arrestarsi. Gli ultimi mesi del 2021 hanno rappresentato un nuovo inizio per il rapper milanese: dopo il suo esordio con Masquerade, Osama ha rilasciato il freestyle Non cambierò ed è ora pronto con due nuovi singoli, Aimin’ For The Stars e Fairplay. Ha denunciato la mancanza di autenticità attorno a lui e promesso di volersi distinguere, nei nuovi pezzi esprime la volontà di lasciare qualcosa, tramite due sonorità diverse l’una dall’altra ma parte di uno stesso racconto drill.

Aimin’ For The Stars sembra la trama di un sequel ma è solo l’inizio. Aimin’ For The Stars, il nuovo singolo di 054 prodotto da 7nikkou7, è la rivincita che Osama prende per sé e per la sua crew. Ha finalmente lasciato indietro la falsità che lo amareggiava in molti conoscenti e si è creato una corazza che non permetterà a nessuno di scalfire. È riuscito a raggiungere sicurezza e forza anche grazie ai lividi accumulati ed è così pieno di energia da sembrare pazzo, perché guarda alle stelle.

“Ora abbiamo trovato i rimedi

Ora abbiamo trovato di meglio

Se lo vedi da fuori, fra, è crazy

Crazy, I’m crazy but aimin’ for the stars”

Eppure c’è ancora il ricordo di quanto sia stato difficile e la consapevolezza che “ogni luce ha la sua ombra”. Ora tutto sembra risolto, ma l’artista non ha più il cuore di una volta, le cicatrici bruciano ancora e le insicurezze lo attendono dietro l’angolo.

“Ma tu dimmi

Senza più filtri

Se sei tu o fingi

E ora non mentirmi”

Il video del singolo, girato in una suggestiva Milano notturna, traspone in fotogrammi l’alternanza tra luci e ombre e la difficoltà, di tanto in tanto, nel distinguerle.

054 apre gli occhi sul mondo con Fairplay, singolo in collaborazione con il rapper 60KageShiny. La scrittura di Osama diventa ancora più intima e denota un’incessante ricerca di autenticità in sé stesso e negli altri. La certezza di essere nel giusto lo tiene lontano dalle parole vuote e dall’ambiente contaminato che lo circonda. Continua a lasciare qualcosa a chi lo ascolta, al prezzo di qualche vizio capace di calmarlo.

“Io che vorrei lasciarti solo il meglio di me

Impresso nella mente

Che le parole volan via con il vento

Non torno più back, don’t turn around ye

Ora dietro ho solo enemy e dei frame,

nel mio broken heart ye

Questo gioco non conosce il fairplay”

Dolcezza e amarezza nel ritornello. Anche il feat. suona perfetto per l’atmosfera del pezzo, l’attacco e l’armonia che si crea tra le due voci sono una delizia all’ascolto. Le note di piano in chiusura danno un tocco di mistero ai sentimenti espressi.

054 – Biografia

054 è Osama Sour, marocchino d’origine e cresciuto nella periferia Est di Milano. A partire dalle sonorità arabe, si innamora sin da piccolo della musica anche internazionale. Nel 2017 comincia a scrivere e nell’ottobre 2021 pubblica il suo primo brano, Masquerade, subito seguito dal freestyle Non cambierò.

La produttività dell’artista si concretizza ora in altri due singoli, Aimin’ For The Stars e Fairplay, che esprimono l’urgenza di lasciare un segno indelebile nel mondo. 054 è portavoce di un’emotività di strada capace di donare un tocco inedito all’hip hop italiano. Meglio non perdersi gli sviluppi dell’ampio progetto che ha in mente.