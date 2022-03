Due nuovi canali per “vedere” Etna, Stromboli e Vulcano in real time

Due nuovi canali streaming per “vedere” l’Etna, Stromboli e Vulcano in real time: le immagini dei vulcani siciliani sono trasmesse in tempo reale h24

I canali TV dei vulcani siciliani, realizzati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), trasmettono le immagini video provenienti dalle telecamere di sorveglianza installate sull’Etna e sulle Isole Eolie con l’obiettivo di offrire la “visione” dei vulcani siciliani monitorati costantemente dall’Osservatorio Etneo (INGV-OE).

Frutto di un progetto dell’INGV tuttora in fase di sviluppo e implementazione, i canali TV sono basati sui servizi di videostreaming del Consortium GARR, la rete italiana a banda ultralarga dedicata alla comunità dell’istruzione, della ricerca e della cultura.

In occasione della ripresa dell’attività parossistica dell’Etna del 10 febbraio 2022, l’Osservatorio Etneo dell’INGV (INGV-OE) ha pubblicato sul proprio portale, www.ct.ingv.it, due nuove sezioni dedicate alle riprese in real-time provenienti dall’Etna e dalle Isole Eolie. I nuovi canali streaming si aggiungono alle immagini della videosorveglianza vulcanica dell’Etna e delle Isole Eolie che già da anni offrono al pubblico una visione dei vulcani in real time.

Nello specifico, le riprese ambientali e termiche dell’Etna provengono dalle telecamere INGV installate nelle località La Montagnola, Nicolosi e Monte Cagliato; le riprese delle Isole Eolie sono invece trasmesse dalle telecamere installate a Stromboli, all’Osservatorio di Lipari e dentro il cratere La Fossa di Vulcano.

Il nuovo servizio rappresenta una nuova “finestra” video per migliorare la conoscenza e la consapevolezza degli elementi naturali rappresentati dai vulcani e della loro attività tanto affascinante quanto pericolosa.

La scheda

Chi: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

Cosa: L’Osservatorio Etneo dell’INGV (INGV-OE) ha pubblicato sul proprio portale web istituzionale due nuove sezioni dedicate alle riprese in real-time provenienti dall’Etna e dalle Isole Eolie

Link al canale streaming dell’Etna: https://www.ct.ingv.it/sezioniesterne/StreamingEtna.php

Link al canale streaming delle Isole Eolie: https://www.ct.ingv.it/sezioniesterne/StreamingEolie.php