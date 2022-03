Laura Formenti al Teatro de’ Servi con “BRAVA (per essere un pugile)”

Nuovo appuntamento con la stand up comedy al femminile al Teatro de’ Servi dall’8 al 10 marzo con “BRAVA (per essere un pugile)”, spettacolo di e con Laura Formenti

Nuovo appuntamento con la stand up comedy al femminile al Teatro de’ Servi dall’8 al 10 marzo con BRAVA (per essere un pugile), spettacolo di e con Laura Formenti.

Partiamo dal finale. Di solito è il pubblico che a fine spettacolo ti dice brava. Questo spettacolo invece comincia dalla coda: se bravo impari a dirtelo tu, da solo, se quello è il punto di partenza cosa c’è alla fine? Alla fine c’è l’inizio: c’è la vita in un paese di 5074 abitanti, la paura di vedere le proprie ginocchia invecchiare, il sesto senso femminile: il senso di colpa, l’avvincente scoperta del sesso sui libri di scienze… Insomma sveglie all’alba, colpi bassi, scale interminabili e un sacco di cazzotti in faccia…. ma almeno con la consapevolezza che sei brava (per essere un pugile)

In scena Laura Formenti Stand up comedian, attrice, autrice e performer. Arriva finalista a Italia’s Got Talent con un pezzo diventato popolarissimo sul web “Se fossi un uomo”. Ha partecipato in televisione ai programmi Natural Born Comedians, Stand up comedy e Copernico su Comedy Central (Sky) , Colorado su Italia 1 e Domenica 5. Si esibisce come stand up comedian in tutta Italia con i suoi one woman show e nel è 2021 stata chiamata da Serena Dandini a far parte dello spettacolo “Vieni Avanti Cretina”. Come attrice appare in televisione a CCN 3 e in Alex e Co. ma da sempre recita in produzioni di prosa e performance visive.

IL TEATRO IN PILLOLE

🕖 Da Martedì a Giovedì ore 20

💸 Costo ingresso: € 18 euro

🎟 Biglietti online (www.teatroservi.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito

🍹 All’interno vi aspetta un accogliente bar con drink e gustosi spuntini

👉 In stagione: commedie, stand-up comedy, comic show accessibili ai sordi, concerti, incontri

😷 Tutte le attività si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid