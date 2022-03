Troppe ore davanti alla Tv aumentano il rischio di coaguli di sangue

Secondo i risultati di uno studio, guardare la TV per quattro ore al giorno o più è associato a un rischio più alto del 35% di coaguli di sangue

Fai delle pause quando guardi la TV per evitare coaguli di sangue, dicono gli scienziati. L’avvertimento arriva quando uno studio riferisce che guardare la TV per quattro ore al giorno o più è associato a un rischio più alto del 35% di coaguli di sangue rispetto a meno di 2,5 ore. La ricerca è pubblicata oggi sull’European Journal of Preventive Cardiology, una rivista dell’ESC.

“I risultati del nostro studio hanno anche suggerito che essere fisicamente attivi non elimina l’aumento del rischio di coaguli di sangue associato alla visione prolungata della TV”, ha detto l’autore principale Dr. Setor Kunutsor dell’Università di Bristol, Regno Unito. “Se hai intenzione di abbuffarti di TV, devi fare delle pause. Si può stare in piedi e allungare ogni 30 minuti o usare una cyclette. Ed evitare di combinare la televisione con spuntini malsani”.

Lo studio ha esaminato l’associazione tra la visione della TV e il tromboembolismo venoso (TEV) che include l’embolia polmonare (coagulo di sangue nei polmoni) e la trombosi venosa profonda (coagulo di sangue in una vena profonda, di solito le gambe, che può viaggiare verso i polmoni e causare l’embolia polmonare).

Per condurre lo studio, i ricercatori hanno condotto una revisione sistematica per raccogliere le prove pubblicate disponibili sull’argomento e poi hanno combinato i risultati utilizzando un processo chiamato meta-analisi. “La combinazione di più studi in una meta-analisi fornisce un campione più grande e rende i risultati più precisi e affidabili rispetto ai risultati di un singolo studio”, ha spiegato Kunutsor.

L’analisi ha incluso tre studi con un totale di 131.421 partecipanti di 40 anni e più senza TEV preesistente. La quantità di tempo trascorsa a guardare la TV è stata valutata tramite questionario e i partecipanti sono stati classificati come spettatori prolungati (che guardano la TV almeno quattro ore al giorno) e mai/di rado (che guardano la TV meno di 2,5 ore al giorno).

La durata media del follow-up nei tre studi variava da 5,1 a 19,8 anni. Durante questo periodo, 964 partecipanti hanno sviluppato TEV. I ricercatori hanno analizzato il rischio relativo di sviluppare il TEV in spettatori prolungati rispetto a quelli che non guardano mai o raramente la TV. Hanno scoperto che i telespettatori prolungati avevano 1,35 volte più probabilità di sviluppare TEV rispetto ai telespettatori che non lo facevano mai o raramente.

L’associazione era indipendente da età, sesso, indice di massa corporea (BMI) e attività fisica. “Tutti e tre gli studi hanno aggiustato per questi fattori poiché sono fortemente legati al rischio di TEV; per esempio, l’età più avanzata, l’IMC più alto e l’inattività fisica sono legati a un aumento del rischio di TEV”, ha detto Kunutsor. “I risultati indicano che, indipendentemente dall’attività fisica, dall’IMC, dall’età e dal sesso, guardare molte ore di televisione è un’attività rischiosa per quanto riguarda lo sviluppo di coaguli di sangue”.

Kunutsor ha notato che i risultati sono basati su studi osservazionali e non provano che la visione prolungata della TV causi coaguli di sangue.

Per quanto riguarda le possibili ragioni della relazione osservata, ha detto: “La visione prolungata della TV implica l’immobilizzazione, che è un fattore di rischio per il TEV. Questo è il motivo per cui le persone sono incoraggiate a muoversi dopo un intervento chirurgico o durante un volo a lungo raggio. Inoltre, quando si sta seduti in una posizione angusta per lunghi periodi, il sangue si accumula nelle estremità piuttosto che circolare e questo può causare coaguli di sangue. Infine, i binge-watcher tendono a mangiare spuntini malsani che possono portare all’obesità e alla pressione alta, che aumentano la probabilità di coaguli di sangue”.

Il dottor Kunutsor ha concluso: “I nostri risultati suggeriscono che dovremmo limitare il tempo che passiamo davanti alla televisione. I lunghi periodi di visione della TV dovrebbero essere intervallati dal movimento per mantenere la circolazione. In generale, se stai molto seduto nella tua vita quotidiana – per esempio il tuo lavoro implica stare seduto per ore davanti a un computer – assicurati di alzarti e muoverti di tanto in tanto”.

Fonte

Kunutsor SK, Dey RS, Laukkanen JA. Television viewing and venous thrombo-embolism: a systematic review and meta-analysis. Eur J Prev Cardiol. 2022. doi:10.1093/eurjpc/zwab220.