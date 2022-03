“Real Steel” su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 “Real Steel”: la trama del film con l’ex Wolverine Hugh Jackman, prodotto da Steven Spielberg e Robert Zemeckis

Lunedì 7 marzo in prima serata alle 21.20, Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) si addentra nelle atmosfere fanta-futuristiche dei combattimenti agonistici tra robot nello spettacolare film per tutta la famiglia “Real Steel”. Diretto dal regista Shawn Levy, la pellicola presenta l’ex Wolverine Hugh Jackman nei panni di un disilluso ex pugile ormai “manager” negli incontri clandestini tra robot.

Quando l’uomo si trova contro il suo volere a far da padre a un ragazzino, riscoprirà la passione per gli incontri di box “allenando” Atom, un robot combattente e modello ormai desueto recuperato allo sfascio. Prodotto da Steven Spielberg e Robert Zemeckis, Real Steel è ispirato al racconto Acciaio di Richard Matheson e si presenta come un risuscito connubio tra Rocky e gli anime degli anni ’80. E’ stato candidato agli Oscar 2012 nella categoria degli effetti speciali.