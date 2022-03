Paralimpiadi: Bertagnolli vince l’oro nella Supercombinata

Paralimpiadi Pechino 2022, ecco il primo oro azzurro: Giacomo Bertagnolli, dopo l’argento nel Super-G di ieri, vince la Supercombinata

Giacomo Bertagnolli è medaglia d’oro nella Supercombinata maschile vision impaired ai Giochi paralimpici invernali di Pechino 2022. Per l’azzurro e per l’Italia si tratta del secondo podio in Cina dopo l’argento di ieri nel Super-G.

Il neo campione paralimpico di Supercombinata Bertagnolli, insieme alla sua guida Andrea Ravelli, ha fermato il cronometro a 1:49.80, risultato del terzo tempo nella manche di Super-G corsa nella mattinata cinese sulla pista veloce (1:10.71) e del primo posto nello Slalom appena concluso sul tracciato tecnico (39.09). Staccato di 2.18 secondi l’austriaco Johannes Aigner (1:51.98), guida Matteo Fleischmann, che porta a casa la medaglia d’argento. Come riferisce la Dire (www.dire.it), chiude terzo, a 3.01 secondi da Super-Jack, il britannico Neil Simpson (1:52.81), guidato dal fratello Andrew.

Per il 23enne trentino, portabandiera della spedizione italiana nella cerimonia di apertura, si tratta della sesta medaglia paralimpica in carriera: tre ori (slalom gigante e slalom speciale a PyeongChang 2018), due argenti (supergigante a PyeongChang 2018 e a Pechino 2022) e un bronzo (discesa libera a PyeongChang 2018).

(Foto Ujetto/CIP)