“Mellow” è il nuovo singolo di The 24 Project

Esce Mellow, il nuovo singolo di The 24 Project. Dopo la pubblicazione della serie di singoli composta da “At home“, “Liquid” e “Retroactive“, torna Rodolfo Liverani con il suo progetto solista che intende i brani come un flusso di coscienza dove melodie e influenze chill e ambient che si mescolano tra loro. “Mellow“, dice Rodolfo, è un brano etereo con sonorità che rimandano alla musica elettronica degli anni ottanta. Ideale per perdersi in viaggi interiori ed esteriori.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3AwdyKx

BIO:

Rodolfo Liverani è The 24 Project. Inizia a suonare il pianoforte fin da bambino ma successivamente si avvicina alla musica elettronica, sviluppando una passione per i sintetizzatori e i campionatori. Si laurea in Pop Keyboards (tastiere elettroniche) al Conservatorio A. Boito di Parma e nel frattempo inizia a suonare come tastierista in numerosi progetti musicali. Le sue influenze musicali vanno dall’hip-hop al soul ma ritrova se stesso nei suoni elettronici.