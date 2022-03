La cantautrice Yuma torna con “Oh sai”

Francesca Giuliani, in arte Yuma, online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo intitolato “Oh sai”

“Oh sai ” un’affermazione di tutti giorni, in qualsiasi luogo, dialetto, dinamica…

“Oh sai ” siamo un po’ tutti noi, con il mondo che ci critica dalla sera al mattino, con i tanti no presi, solo perche’ magari abbiamo il nostro modo di essere e di vedere le cose.

“Oh sai ” come fai fai, fai male, percio’ famo come volemo e soprattutto portamo avanti cio’ a cui credemo. Sempre.

Francesca Giuliani, in arte Yuma

Inizia il suo percorso nel mondo della musica a 14 anni tra karaoke e concorsi vari come “Mezzogiorno in Famiglia”, “Rainbow Magicland”, “Teleobbiettivo” e “Stasera canto io” riuscendo negli anni a migliorarsi sempre più fino ad arrivare nel 2016 tra i primi 60 finalisti di Sanremo Giovani insieme a Kikko Palmosi, arrangiatore di Modà, Renga, Pausini, Giorgia e Luca Sala, autori di brani come La Notte di Arisa.

Nella sua carriera apre numerosi artisti di livello nazionale come Enrico Ruggeri, Bianca Atzei, Loredana Errore e nel 2016 riesce ad entrare al talent televisivo di RaiDue TheVoice of Italy. Ha partecipato al programma televisivo “Tali e quali show” su RAI 1 in prima serata classificandosi seconda!

Si dedica, alla scrittura dei suoi brani, passa dal ruolo di interprete, ad autrice dei suoi testi. Entra a far parte del progetto “Senza Valore Records” debuttando nel mercato discografico con singoli come Liberi, Fly Away e Viaggiare. Oggi continua nella sua carriera cantautoriale ” indie rock romano ” con il nuovo singolo Oh sai ed un Ep,presto in uscita sulle principali piattaforme digitali.