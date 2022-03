Incontri online: il mercato delle cougar vale miliardi

Dating online: il mercato delle Cougar vale 6 miliardi. Il giro d’affari comprende intrattenimento, estetica, food&wine e abbigliamento

Un sondaggio di CougarItalia.com, il portale che promuove incontri tra donne in carriera ed uomini più giovani, realizzato tra il 9 ed il 10 febbraio 2022 su un campione di 1.000 iscritte, rappresentativo di una popolazione stimata in 1.825.103 Cougar (il 19% della popolazione di sesso femminile di età compresa tra i 35 ed i 60 anni) ad un livello di confidenza del 95% con un margine di errore del 3,10%, ha consentito di stimare la spesa complessiva annuale dell’indotto delle Cougar per il dating.

Ecco dunque emergere una spesa complessiva di ben 6 miliardi di euro. L’«indotto Cougar» include spese per il food&wine —dagli happy hour ai ristoranti—, per l’abbigliamento e gli accessori (le Cougar amano essere sempre trendy), per l’estetica —includendo wellness, fitness, cosmetici, coiffeur e trattamenti estetici—, per l’intrattenimento —includendo cinema, teatro e così via— e per i viaggi, che —a causa del Covid— hanno subito un notevole crollo rispetto agli anni pre-pandemici.

Più nel dettaglio, considerando un numero di 690 mila dater Cougar attive, il bilancio include 2,2 miliardi di euro per il food&wine (2.292 euro di media annuale pro capite), 1,4 miliardi per l’abbigliamento e gli accessori (1.458 euro annui pro capite), 1 miliardo per l’estetica (1.042 euro annui pro capite), 0,8 miliardi per l’intrattenimento (833 euro annui pro capite) e 0,6 miliardi per i viaggi (625 euro annui pro capite).