Il film “Un tavolo per due” su Rai Premium: la trama

In prima serata su Rai Premium la commedia romantica “Un tavolo per due” con Merritt Patterson e Justin Kelly: la trama del film

Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) trasmette, lunedì 7 marzo in prima serata alle 21.10, la commedia romantica “Un tavolo per due”, diretta da Steven R. Monroe, con Merritt Patterson e Justin Kelly.

Leigh è autrice di un blog di successo chiamato Bad Date Chronicles, in cui le persone possono raccontare in forma anonima i loro disastrosi appuntamenti amorosi. Conner ha una rubrica concorrente alla sua, e quando i due si incontrano e lui diventa oggetto di un post su quanto sia stato pessimo il loro appuntamento, contrattacca pubblicando la sua versione della serata. Spinti dalle reazioni del web, Leigh e Conner decidono di incontrarsi di nuovo per vedere chi dei due è il peggiore in fatto di appuntamenti.