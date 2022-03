Il boom del free-to-play: giochi gratis anche sul nuovo Amazon Luna

Dal cloud gaming alle app, fino alle piattaforme multicategoria, molte sono le possibilità per giocare gratis online

Cresce il numero dei giocatori online nei vari rami dell’intrattenimento web. Dai videogames alle piattaforme di gioco a distanza, passando per gli Esports, sono sempre più numerosi gli operatori attivi sul mercato, molti dei quali utilizzano la modalità del free-to-play e delle prove gratuite come tattica di marketing per attrarre utenti nuovi e far conoscere la propria offerta. Completano questo quadro i portali multicategoria e le app gratuite dedicate ai giochi, da quelli tradizionali a quelli da tavolo, fino a quelli di carte.

Partendo dall’industria videoludica, va detto che l’introduzione del game streaming e del cloud streaming ha rappresentato un punto di svolta importante per tutti gli appassionati di videogames non dotati di una console o di un pc ad alta prestazione, poiché tramite i “game changer” il gioco è reso accessibile anche da browser e da mobile.

Seguendo questa tendenza, inaugurata da Google Stadia e da Xbox Cloud Microsoft, ora anche l’azienda di Jeff Bezos, dopo Prime Gaming, ha lanciato ufficialmente, per ora soltanto negli Stati Uniti, il servizio streaming Amazon Luna, introducendo tra le novità giochi gratis per gli abbonati a Prime e integrazioni al live stream di Twitch. Intanto, mentre Stadia Pro punta sul mese gratuito di prova e sui titoli rilasciati gratis periodicamente, anche Xbox Game Pass Ultimate continua a offrire promozioni a vecchi e nuovi utenti: dai titoli mensili free (i Games With Gold), ai primi trenta giorni di abbonamento al costo simbolico di un euro.

La modalità di prova free, dunque, sembra andare per la maggiore e molte volte può essere rilasciata anche per singoli titoli: in questo caso si parla di “demo version” ovvero una versione incompleta del game che permette però al player di calarsi nelle atmosfere di un titolo, generalmente in via di lancio. La versione di prova può essere inoltre anche “a tempo”: in questo caso il giocatore sperimenta il gioco completo, per poi decidere se acquistarlo o meno.

Un’esperienza simile, in altro contesto, è quella che viene utilizzata dagli operatori del gioco a distanza, e dunque nei casinò online, la cui utenza è in crescita costante nel tempo, come confermato dalle stime di Agimeg, che hanno rilevato, su dati Adm, una spesa del 3,3 per cento in più tra febbraio 2021 e febbraio 2022. Tra le strategie promozionali dei concessionari legali a distanza rientrano soprattutto i bonus (specialmente di benvenuto), che in alcuni casi assumono la forma di bonus casino senza deposito, ovvero un credito virtuale gratuito di cui l’utente registrato può usufruire, senza aprire un conto e, dunque, senza spendere, per provare la piattaforma e il palinsesto: tale bonus può consistere nei giri gratuiti (i free spins) alle slot machine, oppure in una determinata somma da spendere su alcuni giochi, a seconda delle condizioni dell’operatore. Questa modalità di prova gratis consente al giocatore di valutare la piattaforma, e al concessionario di far conoscere la propria offerta, riscontrando insieme, nel caso di nuovi titoli, il gradimento generale e la funzionalità dei software.

A proposito di software, il funzionamento, la grafica e la fluidità sono essenziali per un’altra tipologia di gioco gratis online: le sempre più popolari app di gaming.

Chi possiede un dispositivo con sistema operativo iOS o Android può infatti scegliere tra un’ampia e diversificata gamma di giochi da scaricare da Apple Store o da Google Store, anche multiplayer, a cui accedere direttamente da tablet o da smartphone e senza costi, in quanto il sistema in questione si basa di solito sulle micro transazioni interne, e dunque sulle inserzioni pubblicitarie (dalle quali soltanto l’azienda di Cupertino ricava il 30 per cento). Apple mette però a disposizione anche una gamma di giochi gratis privi di contenuti pubblicitari – e dunque con maggiore giocabilità e velocità – così come Google Store aggiorna spesso la propria offerta di games e app a costo zero.

Sempre a costo zero sono, infine, per chi preferisce la comodità del desktop, le piattaforme multigioco, all’interno delle quali si possono trovare, per categoria, le versioni digitalizzate dei titoli più famosi, da quelli da tavolo (come Trivial Pursuit, Risiko!, Cluedo, Monopoly, Uno, Scarabeo) a quelli tradizionali di carte (dai solitari alla Briscola, dalla Scopa al Sette e Mezzo). Tramite questi portali, se il programma di navigazione supporta Flash, è possibile giocare senza effettuare alcun download: si tratta dunque di una modalità utilizzata soprattutto da chi vive l’esperienza videoludica come un momento temporaneo di svago.

