Il film “Innocenti bugie” su Rai 4: la trama

Su Rai 4 in prima serata Tom Cruise e Cameron Diaz protagonisti di “Innocenti bugie”, un mix di azione e commedia brillante

Domenica 6 marzo Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) inizia un nuovo ciclo cinematografico settimanale, Action Comedy, dedicato al mix di azione adrenalinica e commedia brillante. Alle 21.20 andrà in onda il primo film del ciclo, “Innocenti bugie”, un cult contemporaneo interpretato da Tom Cruise e Cameron Diaz.

June incontra Roy su un volo per Boston: lei pensa di aver trovato l’uomo della sua vita, bello, simpatico e capace di ascoltare, ma non sa che Roy in realtà è una spia segreta dell’FBI. Pronto a tutto per salvare da un agente corrotto uno scienziato che ha scoperto una rivoluzionaria forma di energia, Roy dovrà anche proteggere June, ormai finita nel mirino dei servizi segreti. Diretto da James Mangold, il film vanta nel cast anche Viola Davis, Peter Sarsgaard e Paul Dano per un action esilarante e ricco di ritmo.