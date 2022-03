Guerra in Ucraina: Papa Francesco pronto a fare di tutto per la pace

Guerra in Ucraina, Papa Francesco all’Angelus afferma che “la Santa Sede è disposta a fare di tutto, a mettersi al servizio per questa pace”

“La Santa Sede è disposta a fare di tutto, a mettersi al servizio per questa pace”. Lo ha detto il Papa all’Angelus.

“In questi giorni sono andati in Ucraina due cardinali, per servire il popolo, per aiutare: il cardinale Krajewski, elemosiniere, per portare gli aiuti ai più bisognosi, e il cardinale Czerny, prefetto ‘ad interim’ del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano”.

E’ una presenza, sottolinea Papa Francesco come riferisce la Dire (www.dire.it), “di tutto il popolo cristiano che vuole avvicinarsi e dire: La guerra è una pazzia, fermatevi per favore, guardate questa crudeltà“.

Il Papa auspica che prevalga il negoziato e siano assicurati corridoi umanitari e ha ringraziato “le giornaliste e i giornalisti che per garantire l’informazione mettono a rischio la propria vita”.