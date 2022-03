Ancora un premio per Maria De Giovanni di Borgagne

Nuovo riconoscimento per Maria De Giovanni di Borgagne Ufficiale al merito della Repubblica Italiana: arriva dal Comune di Melendugno guidato da Marco Potì

Ancora una premiazione è arrivata per Maria De Giovanni di Borgagne Ufficiale al merito della Repubblica Italiana, questa volta il riconoscimento arriva proprio dal Comune di Melendugno guidato da Marco Potì dove Maria risiede.

Il sindaco ha spiegato: “Maria è una nostra concittadina premiata dal Presidente Sergio Mattarella, noi ci onoriamo di averla fra noi come eccellenza femminile che si spende per chi ha bisogno, al fianco degli ultimi per aiutare chi ha difficoltà nella quotidianità. Queste sono le persone che noi sosteniamo nel territorio, perché insieme tanto si può fare, grazie a lei “il mare è diventato di tutti” con un progetto unico in tutta Italia che la vede pioniera di un futuro sempre più inclusivo, con l’associazione Sunrise Onlus che presiede”.

Non sono mancati attimi di commozione ed emozione, specialmente quando la consigliera di minoranza Laura Camassa, donna disabile come Maria, ha letto per lei un messaggio toccante: “Maria ti ammiro da sempre, sei l’esempio della emancipazione femminile, il tuo coraggio e la tua forza hanno fatto di te il simbolo del riscatto. La disabilità non ti ha impedito di volare e di raggiungere grandi obiettivi. Con il tuo esempio insegni che tutti abbiamo qualcosa da dare agli altri”.

Insomma una serata targata dalle emozioni e dalla stima espressa in toto a Maria che è impegnata ogni giorno con l’associazione Sunrise Onlus al fianco delle persone con sclerosi multipla.

“Dedico questo premio – ha detto Maria – a tutte le persone che in me si rivedono, soprattutto alle donne, che nonostante mille battaglie ancora devono combattere per affermare i propri diritti, sono impegnata su più fronti ogni giorno per combattere le disparità è ottenere i diritti per tutte le donne”.

Sulla targa si legge – l’amministrazione comunale di Melendugno conferisce a Maria De Giovanni targa in segno di ringraziamento e gratitudine per l’instancabile attività svolta nell’ambito del volontariato e in favore dei meno fortunati. In particolare per ricordare alle comunità di Melendugno e Borgagne che il mare, una volta di più unisce e non divide -. Adesso Maria è già impegnata nella programmazione del -mare di tutti – fisioterapia a mare per persone con sclerosi multipla che ogni anno registra grandi affluenze di persone che arrivano da tutta Italia a Lido Coiba dove il progetto coordinato dalla Sunrise con il supporto di personale medico e paramedico si tiene.