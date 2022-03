Simple&Madama: esce “Ti sblocco un ricordo”

“Ti sblocco un ricordo” di Simple&Madama: dieci anni d’amore a fumetti con una raccolta delle esilaranti vignette pubblicate sul web

Lorenza Di Sepio e Marco Barretta sono due autori e pure una coppia. Simple&Madama è il progetto editoriale che li vede uniti anche professionalmente. Seguiti sul web da una community di migliaia di follower, nelle loro strisce a fumetti raccontano con ironia pulita e fulminante le disavventure di una coppia alle prese con i piccoli drammi quotidiani. Storie di vita vissuta, insomma, dove ritrovarsi e riderci su è davvero facilissimo. Sono 10 anni che i due producono sketch autobiografici irresistibili, era il 2012 quando le prime vignette comparivano sul web, con l’inevitabile approdo sulla carta stampata un anno dopo. Ad oggi ci sono un magazine bimestrale, diverse pillole animate e 10 pubblicazioni che a pochi giorni dalla festa degli innamorati diventano 11.

Per la casa editrice Tunué arriva in libreria ‘Ti sblocco un ricordo’, una storia inedita ma anche una raccolta in cui si percorrono 10 anni di gag, battute e dolcezza. 400 pagine di vignette riscritte con un tipo di carattere adatto a chi soffre di un disturbo specifico della lettura.

IL LIBRO

Simple&Madama sono una coppia molto legata che, tra passioni a volte non proprio in comune, incomprensioni, battute e un pizzico di dolcezza, si ritrovano a vivere insieme la quotidianità.

Questo libro è un racconto inedito, un viaggio, un percorso attraverso la raccolta di tutte le vignette che li hanno fatti conoscere sul web e che ora si trasformano in veri e propri ricordi. E così una Madama che ha perso la memoria dovrà sfidare una parte di sé stessa che adora giocare e, a colpi di indovinelli, dovrà aprire una a una le porte della sua memoria.

Simple&Madama vivranno insieme un’altra fantastica avventura, dove dovranno sbloccare tutti i ricordi, belli e brutti, che rendono speciale un rapporto di coppia!

LORENZA DI SEPIO RACCONTA ‘TI SBLOCCO UN RICORDO’ ALLA DIRE

“Non pensavamo di arrivare a questo giro di Boa dopo 10 anni. Portare avanti un progetto così a lungo, di questi tempi, è incredibile- racconta Lorenza Di Sepio- I social sono comunque ‘volatili’, ci piaceva l’idea di fare una raccolta su carta ma allo stesso tempo non volevamo fosse una semplice raccolta.

Allora ci siamo messi a tavolino per trovare una storia inedita che contenesse tutto, ecco perché Madama perde la memoria. Nasce così ‘Ti sblocco un ricordo’, gli indovinelli sono le prove che la coppia dovrà superare per aprire le porte con dentro i ricordi. Il libro è una sorta di viaggio onirico nei meandri della memoria. Ci siamo divertiti, lavorare insieme è bellissimo ma comunque faticoso, rischiamo di non staccare nemmeno in vacanza”.

E allora, spiega la Dire (www.dire.it), la domanda nasce spontanea: Simple&Madama è un po’ come se fosse una terapia di coppia? “Più che terapia di coppia- risponde l’autrice- le vignette sono una terapia per me, mi aiutano a prendere con più leggerezza la quotidianità. Le strisce sono spesso un botta e risposta tra di noi, in cui la mia voce si sovrappone a quella di Marco. Nel libro il lavoro è diverso, il filo del discorso è tenuto da Marco che è lo sceneggiatore. Uscire al ridosso di San Valentino è stata una coincidenza, abbiamo voluto festeggiare il decennale della nostra pagina Facebook che è nata a febbraio, ovviamente il fumettone è il regalo giusto per ogni partner, un modo per dire che volersi bene è soprattutto venirsi incontro, nonostante tutto!”.