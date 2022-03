La voce della pubblicità Vinted è di Francesca Bruni Ercole

Impossibile non averla sentita almeno una volta in tv. È la voce più ascoltata d’Italia per via dell’insistente campagna pubblicitaria di Vinted sul piccolo schermo. Ormai quando viene trasmesso lo spot ci viene quasi spontaneo recitare il claim della pubblicità: “Non lo metti? Mettilo in vendita su Vinted“. E magari vi siete chiesti quale volto abbia questa voce femminile. Finalmente è stato svelato il mistero.

Ieri su TikTok il creator Kid Lost ha riproposto uno dei tanti trend della piattaforma: “Dimmi che tutta Italia conosce la tua voce, senza dirmi che tutta Italia conosce la tua voce“. E improvvisamente è apparsa Francesca Bruni Ercole (_labruni sul social) con il suo tormentone: “Vinted, scarica la app anche tu. Non lo metti? Mettilo in vendita!“. E poi ha aggiunto: “Sì, sono io quella di Vinted“. Nei commenti, per scherzare, ha scritto: “Grazie a tutti per le maledizioni e macumbe ❤️“.

Dopo la rivelazione, la modella, cantante e attrice (20 anni come spiega la Dire Giovani) ha ricevuto tanti complimenti ma anche molte critiche. C’è chi le ha scritto “Abbiamo capito che sei in tv, mamma mia, ma non è che ora sei diventata una stella. Scusami ma anche stop“.