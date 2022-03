La Fondazione di Perugia secondo il Cielo degli Etruschi

Il 5 marzo 2022 si celebra la suggestiva fondazione di Perugia per opera degli etruschi, un evento che è stato possibile ricostruire grazie alle ricerche dell’Ing. Luciano Vagni

Era il 4 marzo 1221 a.C. quando un aruspice etrusco, scrutando l’orizzonte, attendeva che il sole raggiungesse il suo punto più elevato nel cielo. Quello era infatti il momento esatto nel quale la sacra stella Catha si sarebbe trovata in posizione perpendicolare sopra la nuova città che sarebbe poi diventata la nuova lucumonia dell’Etruria: Perugia o, come la chiamarono gli etruschi, Phersna.

Questo il tema del convegno “Perugia Etrusca in Festa” in programma alle ore 16:30 del 5 marzo 2022 e che si svolgerà presso la Sala Sant’Anna, all’interno dell’Istituto di Formazione Culturale Sant’Anna di Perugia, durante il quale si parlerà della fondazione di Perugia per opera degli etruschi, secondo le ricerche frutto di trenta anni di studi che hanno consentito di formulare la nuova e interessante ipotesi circa le modalità e il giorno della fondazione della città di Perugia in epoca etrusca.

Il convegno ripercorrerà le tappe che hanno condotto alla determinazione delle modalità della fondazione di Perugia secondo la teoria dell’Ing. Luciano Vagni, con studi che si sono sviluppati in diverse discipline, comprese le evidenze storiche e archeologiche, l’applicazione dell’agrimensura nella valutazione del territorio locale e della penisola italiana, oltre a ricerche di archeoastronomia.

A supportare l’esposizione e la comprensione dei temi trattati, l’intervento dell’Ing. Luciano Vagni sarà preceduto dai contributi del Prof. Luciano Pederzoli, esperto di tecniche di misura antiche, il quale introdurrà alla comprensione delle tecniche di misurazione etrusca che hanno portato alla scelta del sito dove è stata fondata la città e di Antonello Biancalana, astrofilo e progettista software, che ha determinato la data e l’ora durante le quali si sono verificati gli allineamenti dei corpi celesti sopra il cielo di Perugia in epoca etrusca.

Le ricerche che hanno permesso la scoperta della data e la modalità della fondazione etrusca di Perugia fanno parte di una serie di studi trattati approfonditamente nel nuovo libro dell’Ing. Luciano Vagni della collana “Il Cielo degli Etruschi” dal titolo “Perugia e il principio di corrispondenza etrusco” in fase di pubblicazione. L’opera offre una nuova e importante visione della cultura e della conoscenza degli etruschi, nata con gli scavi sotto la Cattedrale di San Lorenzo in Perugia iniziati nel 1976 e terminati nel 2006 che hanno permesso di riportare alla luce i resti della città che confermano il ruolo importante in epoca etrusca, restituendole oltre sei secoli di storia fino a quel momento sconosciuta.

«Il convegno “Perugia Etrusca in Festa”» – commenta l’Ing. Luciano Vagni – «rappresenta il primo di una serie di appuntamenti dedicati alla divulgazione della cultura etrusca e del suo rapporto intimo con la natura, il cielo, le stelle e il territorio. Sono elementi fondamentali che hanno determinato la costituzione e lo sviluppo di una civiltà straordinaria, per troppo tempo incompresa e sottovalutata. La comprensione delle tecniche usate, del periodo storico e dei riferimenti presi a modello per il progetto della città, è suggestiva oltre a restituire alla città la storia della sua gloria passata, consente ai cittadini di acquisire la consapevolezza di appartenenza a una storia lunga oltre tremila anni».

«Questa importante scoperta» – continua l’Ing. Luciano Vagni – «è il risultato di lunghi studi, dell’osservazione del territorio e dell’applicazione delle competenze di urbanistica, ingegneria e architettura, che si sono sviluppate dall’inizio degli scavi della Perugia sotterranea e che ho diretto dal 1976 fino al loro completamento. Non a caso nel convegno l’evento della fondazione sarà illustrato da scienziati esperti e cioè dal Prof. Luciano Pederzoli per quanto riguarda l’agrimensura e la misurazione di lunghe distanze e Antonello Biancalana, il quale ha sviluppato il software che ha consentito di calcolare la posizione e l’allineamento dei corpi celesti sopra Perugia in epoca etrusca».

La città di Perugia, costruita dagli etruschi perfettamente secondo i canoni dell’etrusca disciplina, ha consentito di determinare i luoghi e la data di fondazione di molte altre città etrusche, nonché della stessa Roma, notoriamente fondata con il rito etrusco.

Il convegno “Perugia Etrusca in Festa” si prefigge quindi di celebrare il 4 marzo 1221 a.C., data che si deve considerare come l’anniversario della fondazione della città. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti che, secondo le intenzioni dell’Associazione Culturale Catha, si rinnovano ogni anno con manifestazioni ed eventi culturali dedicati agli etruschi e a Perugia, promuovendo inoltre attività di studio e di ricerca, con particolare attenzione al coinvolgimento delle scuole.

Evento: 5 marzo 2022, ore 16:30

Luogo: Sala Sant’Anna, presso Fondazione “Istituto di Formazione Culturale Sant’Anna”

Viale Roma, 15

06121 – Perugia

Informazioni e prenotazioni al numero 388 3483249 o via mail a [email protected]

Obbligatoria la prenotazione, il possesso del “Super Green Pass” e l’uso della mascherina FFP2.

Il Museo Multimediale della Civiltà Etrusca Rasna svolge, attraverso molteplici attività, opera di informazione e di formazione secondo l’antico schema divulgativo dell’Etrusca Disciplina, descritta da Cicerone e da altri storici antichi come “la scienza con la quale venivano educati in Etruria i rampolli delle famiglie più altolocate della Roma Repubblicana”. È un omaggio al popolo che ha donato alla nostra società infinite ricchezze distribuite in tutti i più importanti musei del mondo, una testimonianza del loro elevato grado di coscienza e civiltà, oltre all’evoluta visione del mondo.

L’Associazione Culturale Catha è una libera organizzazione non-profit che promuove lo studio della civiltà etrusca, supporta la divulgazione per lo sviluppo della sua conoscenza che è alle origini della cultura occidentale, mettendo in giusta evidenza gli elementi di contatto, le analogie, le corrispondenze esistenti fra gli etruschi e le popolazioni da essi discendenti. L’associazione è stata fondata nel dicembre 2013 da un gruppo di appassionati della civiltà etrusca e che condividono gli studi del presidente Ing. Luciano Vagni, frutto dei lavori di consolidamento delle fondazioni della Cattedrale di S. Lorenzo in Perugia, dalle quali sono emerse le parti dell’acropoli che hanno consentito la conoscenza dell’urbanistica e organizzazione sociale della città etrusca.