Karen Kokeshi in libreria con “Eva sbagliata”

“Eva sbagliata” è il primo romanzo scritto dall’influencer Karen Kokeshi, disponibile nelle librerie e online per Mondadori

Karen Kokeshi è un’influencer da oltre mezzo milione di follower, conosciuta e amata soprattutto per i suoi video ironici e dissacranti. Con lo stesso spirito sincero, curioso, critico e divertente Karen decide questa volta di passare dall’immagine alla parola scritta, per raccontare una storia che parla d’amore ma non solo, per intrattenere ma anche per lanciare un messaggio importante: cercare se stessi ed esprimere la propria personalità, in qualsiasi situazione, sono le due cose a cui non bisogna rinunciare mai.

Per fortuna ha una certezza nella vita: l’amore per il suo fidanzato. Stanno insieme da quattro anni e il loro rapporto è il principale elemento di stabilità, forse l’unico che non la faccia sentire sbagliata.

Tutto cambia però quando lui si trasferisce in Danimarca per motivi di lavoro, cogliendo così l’occasione per chiudere a monosillabi la storia con Eva.

Le settimane che seguono l’abbandono sono per lei un vano tentativo di contenere la disperazione, che sfocia però in un incendio accidentale e nel licenziamento. In breve le restano solo Ning, la sua coinquilina, e la madre Lucia, che è sempre stata la sua fan numero 1.

Ma Eva non si dà pace, ha bisogno di risposte. Così decide di dare il via a un viaggio rocambolesco verso Copenaghen in cui niente va come deve andare, a partire dal primo compagno di viaggio, Martin, un life coach mitomane con cui condividerà un pezzo di strada in macchina.

Tra incontri grotteschi e divertenti, risse da bar, treni persi, furti ed esperienze di premorte, Eva arriva nella capitale danese miracolosamente tutta intera, con il preciso scopo di rivedere l’ex e avere finalmente l’ultima parola, quella giusta, quella dettata dal cuore.

L’autrice

Karen Kokeshi è il nome d’arte di Karen Casiraghi. Nasce a Verona e passa la sua intera adolescenza immersa tra le montagne e i libri fantasy. Nel 2017 pubblica il suo primo video su YouTube con lo pseudonimo Kokeshi, raggiungendo velocemente i cinquecentomila iscritti al suo canale. Il suo canale Instagram è attualmente seguito da mezzo milione di follower. “Eva sbagliata” è il suo primo romanzo.

Karen Kokeshi

Eva sbagliata

Mondadori

156 pagine, 18 euro