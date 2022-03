Gli Envy Of None regalano una chitarra firmata Alex Lifeson

Gli Envy Of None, in collaborazione con Epiphone e Gibson Guitars, daranno in premio a un fan una chitarra firmata Alex Lifeson Les Paul Axcess Standard

Envy Of None è il nome sia della nuova band che dell’album di debutto di Alex Lifeson (Rush), Andy Curran (Coney Hatch), Alfio Annibalini e la cantante Maiah Wynne, in uscita su Kscope l’8 aprile PRE-ORDINA QUI

I fan potranno partecipare al concorso per vincere la chitarra, tramite un codice QR stampato su un biglietto che si troverà all’interno di uno dei CD della Deluxe Edition dell’album di debutto.

Creata da un intensa collaborazione tra Alex Lifeson e la Gibson™, l’Alex Lifeson Les Paul Axcess Standard della Epiphone ridefinisce la classica Les Paul™ rendendola accessibile anche economicamente.

Questa chitarra conserva tutte le caratteristiche che hanno reso la Les Paul leggendaria, raggiungendo livelli senza precedenti di versatilità sonora e di prestazioni.

La Alex Lifeson Les Paul Axcess Standard monta i potenti pickup Epiphone Ceramic Pro sul manico e ProBucker 3 sul ponte con opzioni di coil-splitting attraverso i controlli di volume push-pull e un sistema Graph Tech Ghost Floyd Rose che non solo fornisce il vibrato più efficiente del mondo, ma è anche caricato sul ponte piezo Ghost.

Tutto questo e ancora di più è Alex Lifeson Les Paul Axcess Standard, presentando ancora quel look Les Paul senza tempo che è rimasto classico per più di 60 anni.

Per le specifiche complete, visita:

https://www.epiphone.com/en-US/Guitar/EPI7IG849/Alex-Lifeson-Les-Paul-Axcess-Standard/Viceroy-Brown/

Questa è un’opportunità unica per vincere uno strumento unico e di alta qualità in vendita da 899 dollari, sviluppato da Alex Lifeson stesso. Il concorso è aperto a un pubblico mondiale.

Per i termini e le condizioni complete, vai su kscopemusic.com/eongiveawayterms

L’album omonimo degli Envy Of None uscirà l’8 aprile via Kscope.