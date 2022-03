Adam Driver e Penélope Cruz nel film su Ferrari

Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley nel film che racconta vita e imprese di Enzo Ferrari. Le riprese partiranno a maggio in Italia

Adam Driver torna in Italia, precisamente a Modena e dintorni. Dopo le riprese di House Of Gucci di Ridley Scott in cui ha interpretato Maurizio Gucci, l’attore tornerà nel nostro Paese a maggio per le riprese di Ferrari di Michael Mann, già alla regia de L’ultimo dei Mohicani (1992) e The Aviator (2004). Sarà proprio Driver a interpretare il mito Enzo Ferrari, al posto di Hugh Jackman, l’imprenditore che ha creato la casa automobilistica del cavallino rampante. La moglie Laura sarà interpretata da Penelope Cruz, candidata ai prossimi Oscar a Miglior attrice protagonista per Madres Paralelas di Pedro Almodovar. Nel cast anche Shailene Woodley, che interpreterà la storica amante di Enzo Lina Lardi.

Basato su una sceneggiatura di Troy Kennedy Martin (The Italian Job) e Mann e adattato dal libro di Brock Yates Enzo Ferrari – The Man and the Machine, il film ci riporta al 1957 e alla drammatica estate – come si legge sulla sinossi – “in cui tutte le forze nella vita di Enzo Ferrari – incendiarie e imprevedibili come le auto da corsa che costruiva – entrarono in rotta di collisione. L’azienda automobilistica che Enzo aveva costruito dal niente dieci anni prima assieme alla moglie stava per finire in bancarotta. Il matrimonio tempestoso tra i due aveva già sofferto l’anno prima per la morte del figlio Dino mentre Piero, l’altro figlio di Ferrari nato da una storia d’amore durante la guerra e a quel punto dodicenne, voleva conoscere il suo posto nel mondo. Enzo decise di scommettere il tutto per tutto su una gara, la Mille Miglia, corsa tragica e leggendaria: le auto della Scuderia vinsero il primo, secondo e terzo posto, ma la gara fu funestata da un devastante incidente“.