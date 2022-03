A Roma il Master biennale in Scrittura Creativa

A Roma arriva il Master biennale in scrittura creativa dedicato ai giovani: tutti i dettagli, le lezioni al via a ottobre 2022

Aperte le iscrizioni per il nuovo esclusivo Master biennale in Scrittura Creativa ideato dall’Accademia Molly Bloom con il coinvolgimento dei migliori autori in ambito letterario, cinematografico, teatrale, musicale e giornalistico, tra i quali, Sandro Veronesi, Nadia Terranova, Alessandro Piperno, Pierluigi Battista, Saverio Costanzo, Camilla Baresani, Paolo Mieli, Paolo Giordano, Elena Stancanelli, Jhumpa Lahiri e Marco Lodoli e molti altri.

Il percorso di studi della durata di 2 anni con frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì, prenderà il via a ottobre 2022, è ideato dai fondatori della scuola Leonardo Colombati ed Emanuele Trevi, è rivolto ai neo diplomati, ai post laureati e a tutti gli appassionati di letteratura, cinema, musica, giornalismo convinti che la cultura umanistica – studiata nelle sue articolazioni creative – sia un bagaglio eccezionalmente utile per affrontare il mondo.

Il nuovo Master Biennale in Scrittura Creativa dell’Accademia Molly Bloom rappresenta un nuovo impulso per la vitalità culturale di Roma e punta ad attrarre studenti da tutta Italia offrendo un’opportunità di alta qualificazione professionale che fino ad ora mancava soprattutto ai giovani del centro-sud. Fulcro del Master è la scrittura applicata ai campi della fiction (narrativa, poesia, sceneggiatura, canzone) e della non fiction (critica letteraria, reportage narrativo, giornalismo, corporate writing).

Oltre alle lezioni, ai laboratori e agli eventi, l’Accademia Molly Bloom offrirà stage presso i propri partner per creare occasioni d’inserimento nel mondo del lavoro. Studiare Platone e Proust, Bergman e Kubrick, Dylan e Pulitzer apre strade che fino a qualche anno fa potevano sembrare vie senza uscita, e che ora portano a nuove possibilità di realizzazione professionale. Nel primo anno di corso gli studenti saranno dotati degli strumenti necessari a realizzare il proprio progetto: l’occhio, il cervello e l’orecchio, nonché delle giuste “attitudini”: eleganza, ironia e dubbio. Nel secondo anno ci si concentrerà sugli obiettivi della scrittura creativa: informare, emozionare, interessare. Gli studenti impareranno come si può fare giornalismo nell’era digitale, l’arte della recensione, le regole del racconto di finzione, la scrittura cinematografica, le caratteristiche dei romanzi di genere (sentimentale, noir, storico, fantascienza, commedia, suspense). Sono previsti anche corsi sulle lingue tecniche (legal e business writing), sulla musica, sulla poesia e su come funzionano le industrie editoriali, cinematografiche e discografiche.

Molly Bloom non è solo un’ Accademia dove apprendere le tecniche di scrittura, ma anche e soprattutto una comunità di scrittori e intellettuali. Partecipando al Master si avrà accesso a tutti i contenuti didattici dell’Accademia, ci si potrà confrontare, di volta in volta, con alcuni dei più noti rappresentanti della cultura italiana, avendo l’occasione di incontrare persone che condividono passioni, interessi e inclinazioni, creando gruppi di studio e partecipando a eventi ideati ad hoc per gli studenti o da enti culturali attivi sul territorio.