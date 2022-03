Restauro “con sorpresa” per la Chiesa di San Giovanni Decollato a Novara grazie a Fondazione Comunità Novarese: ecco cosa è stato scoperto

Ultimo progetto approvato sul Bando “Patrimonio di Comunità” edizione 2021 di Fondazione Comunità Novarese onlus: si tratta del “Restauro e risanamento conservativo degli interni: parete est e affresco della Chiesa di San Giovanni Decollato di Novara” promosso dalla Confraternita di San Giovanni Battista Decollato ad fontes. Il progetto ha ricevuto da FCN un contributo di 30.000 euro su un costo complessivo di oltre 55.000 euro.

Localizzata nel cuore di Novara, la Chiesa di San Giovanni Battista Decollato (da quattro secoli sede dell’omonima Confraternita) nella sua forma attuale, fu edificata tra il 1635 e il 1643, ampliando e ruotando di 90 gradi un precedente oratorio, risalente al 1510 e costruito, con orientamento est-ovest, a ridosso del Battistero paleocristiano, con il quale è possibile condividesse un altare.

La Chiesa è uno scrigno tardobarocco in buone condizioni di conservazione nei suoi prospetti esterni (grazie a recenti interventi di restauro) ma propone segni evidenti di degrado dell’apparato decorativo interno. Da qui, l’ambizione di un restauro complessivo, che ha condotto a un progetto articolato in cinque lotti.

“L’edificio – spiega il Presidente della Fondazione Comunità Novarese onlus, Prof. Davide Maggi – non è solo un centro di culto ma un simbolo storico, artistico, archivistico ed architettonico di notevole valore. Il restauro consentirà il recupero di un bene che, dal XVI secolo, è parte integrante del tessuto storico urbanistico del centro cittadino, insistendo nel medesimo isolato della Cattedrale, del Battistero e del Palazzo Vescovile, in affaccio sul Teatro Coccia e sul Castello, nonché in direzione del complesso monumentale del Broletto. Quest’area sarà interessata, nei prossimi anni, da progetti di valorizzazione e di rigenerazione urbana con la restituzione di molti spazi alla città. Questa ulteriore riqualificazione consentirà di implementare le sinergie già esistenti con alcuni attori del contesto socio-culturale della città di Novara, creandone di nuove”.

Il primo (e più complicato) lotto dei cinque riguarda l’intervento sulla parete est dell’edificio su cui insistono l’antico organo (contenuto nella propria cassa) e la cantoria. Tale intervento è articolato in più fasi, sia strutturali, sia funzionali al recupero degli apparati decorativi dello strumento, della cassa, della cantoria e della parete su cui insistono; parete condivisa con il Battistero sulla quale, durante le fasi preliminari del cantiere, è emerso un affresco databile al XVI secolo, di notevole interesse.

Questa parete risulta essere un vero e proprio “palinsesto” che racconta la storia dell’edificio. Proprio sotto il piano della cantoria, è emersa durante i saggi preliminari dell’intervento una porzione di circa 13 metri quadri decorata ad affresco, che arriva fino al livello del pavimento: la parte più estesa, superiormente, comprende tre scene sacre databili al XVI secolo – “La salita al Calvario”; “La Crocifissione” e “La deposizione” – parzialmente coperte da una scialbatura di epoca settecentesca e da depositi di polvere e materiali organici ormai deteriorati, attribuibile ad una bottega locale di elevato livello. La parte inferiore, invece, presenta una decorazione architettonica con campiture a finto marmo ingentilite da racemi; anch’esse inedite.

Gli interventi del primo lotto, cui seguiranno quelli sulla parete occidentale, sulla controfacciata e sulle cappelle interne della chiesa, si rendono necessari per l’evidente stato di degrado in cui versa l’edificio.

“La Chiesa di San Giovanni Battista Decollato ad fontes – commenta il Priore Marco Boggio – si trova in un punto strategico di Novara fin dai tempi più antichi, a ridosso delle mura prima romane e poi seicentesche e oggi in un passaggio strategico del centro città. La chiesa affascina soprattutto per l’abside, già riportata all’aspetto antico dai restauri degli ultimi vent’anni, per gli imponenti dipinti e per essere la sede dell’omonima Confraternita. Oggi la Confraternita ha fini religiosi, di culto e caritativi ma soprattutto ha la responsabilità di mantenere gli edifici di proprietà in modo adeguato nonché quella di tutelare, custodire, conservare e valorizzare i propri beni storico-artistici e documentari. Dal 2018, abbiamo ripreso con forza anche le attività che, in passato, si erano fermate. I lavori intrapresi per recuperare l’organo hanno permesso scoperte importanti sulla parete orientale, di cui si ignorava la decorazione recuperata grazie al sostegno di FCN che ci permette di restituire alla comunità una significativa testimonianza della storia dell’arte novarese”.

